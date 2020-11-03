Реперка Alyona Alyona в свои 29 лет имела только двое серьезных отношений, которые длились по году. Уже три года звезда одинока, однако временные романы ее не интересуют. Впервые она призналась, какого мужчину хочет видеть рядом.

О личной Alyona Alyona рассказала в интервью для программы Маши Ефросининой "Экзамен". В жизни реперки были отношения, которые завершились по инициативе бойфренда, ведь его не устраивал лишний вес любимой, которая в будущем могла привести к серьезным болезням. Сама звезда неоднократно подчеркивала, что для нее прежде всего важен внутренний мир человека, однако она все же имеет предпочтения относительно типажа мужчин.

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Пышнотелая Alyona Alyona не мечтает о атлете со спортивным телом. Рядом она хочет видеть человека, который даже по телосложению был бы подобен ее отцу – высокий, с широкими плечами и не худой.

Я люблю таких вкусненьких, чтобы было за что потрогать. Ну чтобы мягко было. И чтобы "рама" была. Вот я такая "рамиста" и мне нравится, когда у мужчины есть "рама",

– поделилась Alyona Alyona.

Как и любая девушка, реперка хочет чувствовать себя в объятиях мужа дюймовочкой пусть даже не извне, а внутри. "Внутри меня живет маленькая впечатлительная девочка, добрая, хорошая", – отметила Alyona Alyona.