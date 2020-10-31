О личной жизни рэперша Alyona Alyona говорит крайне редко. У звезды были серьезные отношения еще до бешеной популярности. Впервые она решилась рассказать о мучительном разрыве с бойфрендом и призналась, почему сейчас в ее жизни нет места любви.

Знаменитая украинская исполнительница Alyona Alyona всегда искренняя и открытая с поклонниками. Она не стесняется публично говорить о своих недостатках и борется со стереотипами. Однако романтические чувства держит подальше от аудитории. Для программы Маши Ефросининой "Экзамен" рэперша впервые рассказала об отношениях с парнями до музыкальной карьеры и сейчас.

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Alyona Alyona призналась, что легко влюбляется, но у нее было всего двое серьезных отношений, которые длились по году. С первым бойфрендом она познакомилась в соцсетях, а со вторым Григорием – на одной из рэп-вечеринок. Сейчас артистка считает, что по-настоящему любила только последнего парня. С ним она разошлась три года назад из-за разных взглядов на жизнь и противоположные цели.

Рэперша вспомнила, что расставание с ним далось нелегко. Григорий время от времени жил у нее, поэтому после его переезда дома все напоминало об отношениях, которых больше не было.

Я этот разрыв тяжелее всего в жизни переживала. Моя депрессия вообще длится три дня, а тут месяца три. Я даже не представляла, что так может быть... Он ушел, а я осталась. То пахнет им, здесь он сидел, там он работал,

– поделилась Alyona Alyona.

Рэперша призналась, что серьезных отношений с тех пор не было. В ноябре прошлого года она закрутила роман, который длился всего месяц и строился только на страсти. Однако в плотном графике звезды не было места для личной жизни. С ухажером она проводила время только с вечера до 7 утра. Именно Alyona Alyona инициировала разрыв, ведь понимала, что бойфренд требовал большего.