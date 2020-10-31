Про особисте життя реперка Alyona Alyona говорить вкрай рідко. У зірки були серйозні стосунки ще до шаленої популярності. Вперше вона наважилась розповісти про болісний розрив з бойфрендом та зізналась, чому зараз у її житті немає місця коханню.

Знаменита українська виконавиця Alyona Alyona завжди щира і відкрита з прихильниками. Вона не соромиться публічно говорити про свої недоліки і бореться зі стереотипами. Проте романтичні почуття тримає подалі від аудиторії. Для програми Маші Єфросиніної "Екзамен" реперка вперше розповіла про стосунки з хлопцями до музичної кар'єри і зараз.

До теми Ніколи про це не казала: Alyona Alyona розповіла, якого болю їй завдав бойфренд

Alyona Alyona зізналась, що легко закохується, проте мала лише двоє серйозних стосунків, які тривали по року. З першим бойфрендом вона познайомилась в соцмережах, а з другим Григорієм – на одній з реп-вечірок. Зараз артистка вважає, що по-справжньому любила лише останнього хлопця. З ним вона розійшлась три роки тому через різні погляди на життя та протилежні цілі.

Реперка пригадала, що розставання з ним далось нелегко. Григорій час від часу жив у неї, тому після його переїзду вдома все нагадувало про стосунки, яких більше не було.

Я цей розрив найтяжче в житті переживала. Моя депресія взагалі триває три дні, а тут місяців три. Я навіть не уявляла, що так може бути… Він пішов, а я залишилась. Те пахне ним, тут він сидів, там він працював,

– поділилась Alyona Alyona.

Реперка зізналась, що серйозних стосунків відтоді не мала. У листопаді минулого року вона закрутила роман, який тривав всього місяць і будувався лише на пристрасті. Проте в щільному графіку зірки не було місця для особистого життя. З залицяльником вона проводила час лише від вечора до 7 ранку. Саме Alyona Alyona ініціювала розрив, адже розуміла, що бойфренд вимагав більшого.