Українська реп-виконавиця, ексучасниця "Танців з зірками" Alyona Alyona з нагоди Дня вчителя вирішила пригадати яскраві шкільні моменти. Вона розповіла про першу вчительку, а також про мудрість, якою з нею поділилася вчителька математики і яка тепер супроводжує її у житті.

Вчора, 4 жовтня, вся країна святкувала День вчителя. Не залишилися осторонь і знаменитості, які вітали працівників освіти з професійним святом. Зокрема, святковий допис на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала Alyona Alyona.

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Шкільні роки – це один із найприємніших та найкращих періодів у житті багатьох людей. Миті, проведені в стінах рідної школи, згадуються з теплом і трепетом на душі. Приємними моментами з багатотисячною аудиторією підписників поділилася і реперка Alyona Alyona.

Шкільні спогади Alyona Alyona

Артистка зізналася, що у її пам'яті закарбувалася перша вчителька. А все тому, що Alyona Alyona була закоханою у її почерк.

Мені так подобалося, як вона виводить літери на дошці: кожна буква здавалася мені просто досконалою. І згодом мій почерк став схожим на її почерк,

– поділилася зірка.

Також знаменитість додала, що у сьомому класі вчителька з математики сказала одну мудрість, яку Alyona Alyona несе протягом усього життя. Якщо хтось виходив до дошки і довго думав, вона казала: "У коняки голова велика, хай вона думає. А ви молоді, ви повинні діяти". Реперка зізналася, що саме із цим висловом вона йде по життю і саме він стимулює її діяти тут і зараз.

Я згадую шкільні часи з безмежним теплом і вдячністю. Круто, що такі моменти закарбовуються у нашій пам'яті і йдуть з нами по життю,

– розповіла Alyona Alyona.



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