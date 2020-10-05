Украинская рэп-исполнительница, экс-участница "Танцев со звездами" Alyona Alyona по случаю Дня учителя решила вспомнить яркие школьные моменты. Она рассказала о первой учительнице, а также о мудрости, которой с ней поделилась учительница математики и которая теперь сопровождает ее в жизни.

Вчера, 4 октября, вся страна праздновала День учителя. Не остались в стороне и знаменитости, которые поздравляли работников образования с профессиональным праздником. В частности, праздничное сообщение на личной странице в Инстаграме опубликовала Alyona Alyona.

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Школьные годы – один из самых приятных и лучших периодов в жизни многих людей. Мгновения, проведенные в стенах родной школы, вспоминаются с теплом и трепетом на душе. Приятными моментами с многотысячной аудиторией подписчиков поделилась и репер Alyona Alyona.

Школьные воспоминания Alyona Alyona

Артистка призналась, что в ее памяти запечатлелась первая учительница. А все потому, что Alyona Alyona была влюбленной в ее почерк.

Мне так нравилось, как она выводит буквы на доске: каждая буква казалась мне просто совершенной. И впоследствии мой почерк стал похожим на ее почерк,

– поделилась звезда.

Также знаменитость добавила, что в седьмом классе учительница по математике сказала одну мудрость, которую Alyona Alyona несет на протяжении всей жизни. Если кто-то выходил к доске и долго думал, она говорила: "У лошади голова большая, пусть она думает. А вы молоды, вы должны действовать". Рэпер призналась, что именно с этим выражением она идет по жизни и именно он стимулирует ее действовать здесь и сейчас.

Я вспоминаю школьные времена с безграничным теплом и благодарностью. Круто, что такие моменты откладываются в нашей памяти и идут с нами по жизни,

– рассказала Alyona Alyona.



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