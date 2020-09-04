Бразильська супермодель вже декілька тижнів відпочиває на Мальдівах. 39-річна знаменитість публікує не лише красиві кадри з місця відпочинку, але й ділиться з фанатами кадрами свого сексуального тіла.

Серію спокусливих знімків у купальнику Аллесандра Амбросіо опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Модель вирішила зробити стильні кадри, тож позувала на піску з численною рослинністю.

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Колишній ангел білизняного бренду Victoria’s Secret добре знає, як правильно продати білизну, тож світлини у неї вийшли, як завжди неймовірні.

Для фотосесії модель обрала червоний купальник на бретельках, який оздоблений зав’язками на грудях та крихітні бікіні. Образ вона доповнила квітковим парео та солом’яною сумкою. Волосся вклала рівно, шию прикрасила мінімалістичним ланцюжком, а на руки одягнула декілька браслетів.

На кадрах можна помітити, що 39-річна модель, мама трьох дітей має ідеальну фігуру. Аллесандра Амбросіо стежить за своїм харчуванням та регулярно займається спортом.

Низка світлин вже отримала безліч схвальних відгуків, а також понад сотню тисяч лайків від прихильників.