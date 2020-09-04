Бразильская супермодель уже несколько недель отдыхает на Мальдивах. 39-летняя знаменитость публикует не только красивые кадры с места отдыха, но и делится с фанатами кадрами своего сексуального тела.

Серию соблазнительных снимков в купальнике Алессандра Амбросио опубликовала на своей личной странице в инстаграме. Модель решила сделать стильные кадры, поэтому позировала на песке с многочисленной растительностью.

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Бывший ангел бельевого бренда Victoria's Secret хорошо знает, как правильно продать белье, поэтому фотографии у нее вышли, как всегда невероятные.

Для фотосессии модель выбрала красный купальник на бретельках, который украшен завязками на груди и крошечные бикини. Образ она дополнила цветочным парео и соломенной сумкой. Волосы уложила ровно, шею украсила минималистичной цепочкой, а на руки надела несколько браслетов.

На кадрах можно заметить, что 39-летняя модель, мама троих детей, имеет идеальную фигуру. Алессандра Амбросио следит за своим питанием и регулярно занимается спортом.

Ряд фотографий уже получили множество положительных отзывов, а также более сотни тысяч лайков от поклонников.