47-річна голлівудська акторка, відома завдяки серіалу "Всі жінки – відьми", нещодавно поширила інформацію про те, що тест на антитіла до коронавірусу підтвердився. Пізніше вона поділилась наслідками хвороби.

У своєму інстаграм-акаунті 9 серпня зірка розмістила відео. Там вона розчісує мокре волосся лише один раз і показує кількість пасем, що випали.

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Хотіла показати, що COVID-19 робить з вашим волоссям. Будь ласка, поставтесь до цього серйозно,

– звернулась до фанатів кіноактриса.

Випадіння волосся – це один із симптомів, про який повідомляли колишні пацієнти з коронавірусом під час опитування, проведеного у в університеті в Індіані (США). Під час опитування понад 1500 людей понад 400 учасників сказали, що втратили багато волосся під час відновлення організму.

У коментарях фанати висловили співчуття і поділились схожою ситуацією: "Мала таку саму проблему, жодні вітаміни не допомагали", "Люблю тебе. Тримайся", "Сподіваюсь, всі поставляться до цього серйозно. Носити маску – найдобріший і самовідданий вчинок, який може зробити людина для свого ближнього".

До слова, Алісса постійно ділилась тим, як проходить її хвороба. Вона стрверджує, що хворіла ще з квітня, бо мала всі симптоми:тяжкість у грудях, втрату смаку і нюху, головний біль. незважаючи на це, тест двічі був негативний. Лікарі вважають, що вони можуть бути неточними.