47-летняя голливудская актриса, известная благодаря сериалу "Зачарованные", недавно распространила информацию о том, что тест на антитела к коронавирусу подтвердился. Позже она поделилась последствиями болезни.

В своем Инстаграм-аккаунте 9 августа звезда разместила видео. Там она расчесывает мокрые волосы лишь один раз и показывает количество выпавших прядей.

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Хотела показать, что COVID-19 делает с вашими волосами. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно,

– обратилась к фанатам киноактриса.

Выпадение волос – это один из симптомов, о котором сообщали бывшие пациенты с коронавирусом во время опроса, проведенного в университете в Индиане (США). Во время опроса более 1500 человек свыше 400 участников сказали, что потеряли много волос во время восстановления организма.

В комментариях фанаты выразили соболезнования и поделились похожей ситуацией: "Была такая же проблема, никакие витамины не помогали", "Люблю тебя. Держись", "Надеюсь, все отнесутся к этому серьезно. Носить маску – самый добрый и самоотверженный поступок, который может совершить человек для своего ближнего".

К слову, Алисса постоянно делилась тем, как проходит ее болезнь. Она утверждает, что болела еще с апреля, потому что наблюдала все симптомы: тяжесть в груди, потерю вкуса и обоняния, головную боль. несмотря на это, тест дважды был отрицательным. Врачи считают, что они могут быть неточными.