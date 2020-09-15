Синтія Ніксон вирішила відверто оцінити популярний серіал "Секс і місто". У стрічці вона зіграла роль інтелектуалки та успішної юристки Міранди Гоббс. Однак тепер актриса вважає, що серіал містить застарілі проблеми.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Radio Times. Синтія Ніксон зізналась, що серіал "Секс і місто" був занадто "білим", про що виконавиці головних ролей говорили продюсерам ще в 90-ті. Однак автори проєкту не взяли до уваги порад актрис та продовжили зйомки. Дещо застаріло виглядають і проблеми, які порушував серіал. Про що саме йде мова, Синтія Ніксон вирішила не уточнювати.

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Є проблеми в "Секс і місто", які зараз виглядають дуже застарілими. Безумовно, він був занадто "білим". Навіть тоді ми це дуже добре усвідомлювали, – заявила Синтія Ніксон.

Водночас актриса не приховує: саме цей розважальний серіал зумів зробити справжню революцію щодо стереотипів. Так, у "Секс і місто" головні ролі отримали актриси, яким було більше, ніж 30 років. Окрім цього, сюжет серіалу пропагував думку, що жінки не повинні думати тільки про заміжжя, а насолоджуватись життям.

"Це було революційно щодо віку персонажів. Нам було всім за 30, коли це почалося. І далі, ми ставали ще старшими… "Секс і місто" показав всьому світу, що жінки не надто прагнуть до заміжжя. Він показав, як сильно жінки зацікавлені в сексі і дійсно думають про нього", – зазначила Синтія Ніксон.

Що відомо про серіал "Секс і місто"

У центрі сюжету серіалу "Секс і місто" – чотири незаміжні американки, які живуть в центрі Нью-Йорка. Міранда, Керрі, Саманта і Шарлотта щодня зустрічаються в ресторанах чи на прогулянках та розповідають про свої інтимні проблеми, нові романи чи знайомства. Ці бесіди з подругами надихають журналістку Керрі Бредшоу писати колонку в газеті, де вона розкриває важливі приватні питання, які турбують суспільство.

Серіал виходив на екран з 1998 року, а упродовж 6 сезонів автори проєкту розкрили сюжетні лінії героїнь. Хоч американки не хотіли вийти заміж, вони все ж створили сім'ю, а дві героїні стрічки – Міранда і Шарлотта – стали матерями. Тільки Саманта вирішила не припиняти свої безтурботні будні та насолоджуватись романами з красенями.

Після шаленого успіху серіалу на великий екран вийшло дві стрічки "Секс і місто". Романтичні комедії отримали не меншу популярність в прокаті.

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