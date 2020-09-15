Синтия Никсон решила откровенно оценить популярный сериал "Секс в большом городе". В ленте она сыграла роль интеллектуалки и успешной юристки Миранды Гоббс. Однако теперь актриса считает, что сериал содержит устаревшие проблемы.

Об этом она рассказала в интервью Radio Times. Синтия Никсон призналась, что сериал "Секс в большом городе" был слишком "белым", о чем исполнительницы главных ролей говорили продюсерам еще в 90-е. Однако авторы проекта не приняли во внимание советы актрис и продолжили съемки. Несколько устарело выглядят и проблемы, которые поднимал сериал. О чем именно идет речь, Синтия Никсон решила не уточнять.

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Есть проблемы в "Секс в большом городе", которые сейчас выглядят очень устаревшими. Безусловно, он был слишком "белым". Даже тогда это очень хорошо понимали, – заявила Синтия Никсон.

В то же время актриса не скрывает: именно этот развлекательный сериал сумел сделать настоящую революцию относительно стереотипов. Так, в "Секс в большом городе" главные роли получили актрисы, которым было больше 30 лет. Кроме этого, сюжет сериала пропагандировал мысль, что женщины не должны думать только о замужестве, а наслаждаться жизнью.

"Это было революционно относительно возраста персонажей. Нам было всем за 30, когда это началось. И дальше, мы становились еще старше… "екс в большом городе" показал всему миру, что женщины не слишком стремятся к замужеству. Он показал, как сильно женщины заинтересованы в сексе и действительно думают о нем", – отметила Синтия Никсон.

Что известно о сериале "Секс в большом городе"

В центре сюжета сериала "Секс в большом городе" – четыре незамужние американки, которые живут в центре Нью-Йорка. Миранда, Кэрри, Саманта и Шарлотта ежедневно встречаются в ресторанах или на прогулках и рассказывают о своих интимных проблемах, новых романах или знакомствах. Эти беседы с подругами вдохновляют журналистку Кэрри Брэдшоу писать колонку в газете, где она раскрывает важные частные вопросы, которые беспокоят общество.

Сериал выходил на экран с 1998 года, а в течение 6 сезонов авторы проекта раскрыли сюжетные линии героинь. Хотя американки не хотели выйти замуж, они все же создали семью, а две героини ленты – Миранда и Шарлотта – стали матерями. Только Саманта решила не прекращать свои беззаботные будни и наслаждаться романами с красавцами.

После огромного успеха сериала на большой экран вышло два фильма "Секс в большом городе". Романтические комедии получили не меньшую популярность в прокате.

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