Зірка серіалу "Абатство Даунтон" Джессіка Браун-Фіндлі та актор Зіггі Хіт одружились. І перші фото з церемонії вже з'явились у мережі.

Відомо, що весілля пройшло у Великій Британії 12 вересня. Церемонія була закритою для преси та відбулась у колі найближчих родичів і друзів. Днями Джессіка Браун-Фіндлі поділилась першими знімками в інстаграмі, показавши розкішну весільну сукню.

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До вівтаря актриса пішла у білосніжному вбранні, оздобленому мереживом. Сукня нареченої мала шлейф, що розкішно виглядало на знімках. Джессіка Браун-Фіндлі підібрала коротку фату і лаконічні прикраси. Водночас наречений Зіггі Хіт обрав класичний чорний костюм з камізелькою.



Джессіка Браун-Фіндлі та Зіггі Хіт одружились / Фото Instagram / @jessierbrownfindlay

"Кохання перемагає завжди. Вікенд мрії! Скромне свято здалося таким великим!" – поділилась актриса, додавши фото в інстаграм-сторіс.



Весілля у Великій Британії / Фото Instagram / @jessierbrownfindlay



Актриса Джессіка Браун-Фіндлі вийшла заміж / Фото Instagram / @jessierbrownfindlay



Весілля Джессіки Браун-Фіндлі і Зіггі Хіта / Фото Instagram / @jessierbrownfindlay

Що відомо про стосунки пари

Джессіка Браун-Фіндлі та Зіггі Хіт познайомились на знімальному майданчику. Пара отримала ролі в серіалі "Куртизанки", який вийшов на екран у 2017 році. Відтоді актори не афішували, що зустрічаються, та уникали спілкування з пресою.

Цікаво, що Джессіка вирішила продовжувати зніматись у кіно, а от Зіггі Хіт більш відомий у Великій Британії як актор театру.