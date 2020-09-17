Звезда сериала "Аббатство Даунтон" Джессика Браун-Финдли и актер Зигги Хит поженились. И первые фото с церемонии уже появились в сети.

Известно, что свадьба прошла в Великобритании 12 сентября. Церемония была закрытой для прессы и состоялась в кругу ближайших родственников и друзей. На днях Джессика Браун-Финдли поделилась первыми снимками в инстаграме, показав роскошное свадебное платье.

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К алтарю актриса пошла в белоснежном наряде, украшенном кружевом. Платье невесты имело шлейф, что роскошно смотрелось на снимках. Джессика Браун-Финдли подобрала короткую фату и лаконичные украшения. В то же время жених Зигги Хит выбрал классический черный костюм с камизелькой.



Джессика Браун-Финдли и Зигги Хит поженились / Фото Instagram / @jessierbrownfindlay

"Любовь побеждает всегда. Уикенд мечты! Скромный праздник показался таким большим!" – поделилась актриса, добавив фото в инстаграм-сторис.



Свадьба в Великобритании / Фото Instagram / @jessierbrownfindlay



Актриса Джессика Браун-Финдли вышла замуж / Фото Instagram / @jessierbrownfindlay



Свадьба Джессики Браун-Финдли и Зигги Хита / Фото Instagram / @jessierbrownfindlay

Что известно об отношениях пары

Джессика Браун-Финдли и Зигги Хит познакомились на съемочной площадке. Пара получила роли в сериале "Куртизанки", который вышел на экран в 2017 году. С тех пор актеры не афишировали, что встречаются, и избегали общения с прессой.

Интересно, что Джессика решила продолжать сниматься в кино, а вот Зигги Хит более известный в Великобритании как актер театра.