Бразильська акторка Стефані Бріту, яка здобула популярність завдяки серіалу "Клон" вперше стала мамою. 33-річна знаменитість народила сина.

Відомо, що хлопчик з’явився в одному із пологових будинків Ріо-де-Женейро у неділю, 1 листопада, шляхом кесаревого розтину. Акторка хотіла народжувати самостійно, втім, вочевидь, виникли якісь труднощі. Зараз мама і малюк почувають себе добре.

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Кадр з новонародженим немовлятком Стефані опублікувала у своєму інстаграмі.

Найщасливіший день в нашому житті,

– зазначила знаменитість.

Батьком хлопчика є коханий Бріту – бізнесмен та юрист Ігор Рачковські. Назвали сина батьки Антоніо Енріко. Подвійне ім’я він отримав на честь дідуся Ігоря та батька Стефані.

Акторка Стефані Бріту познайомилася з Ігорем Рачковські після розлучення з футболістом Алешандре Пату у 2010 році. Жінка покинула чоловіка після його численних зрад.

Свою вагітність Стефані не приховувала, а навпаки, радо поділилася новиною з прихильниками та публікувала в інстаграмі кадри свого особливого стану.

"Не можу повірити, що пишу це і проживаю цей момент. Зі сльозами на очах і величезною вдячністю в серці я поспішаю поділитися з вами найкращою новиною, яку я коли-небудь отримувала. У Лондона і Монтініхо (собаки актриси) з'явиться друг, а я сама стану мамою! Ми чекаємо дитину!", – радісно написала Стефані.



Милим кадром акторка вперше повідомила про вагітність



Акторка зі своїм чоловіком

Нагадаємо, акторка зіграла у серіалі "Клон" доньку Саміру Рашид – доньку Латіффи і Мохамеда. На момент зйомок їй було 14 років.



Стефані Бріту стала мамою