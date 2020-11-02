Бразильская актриса Стефани Бриту, которая получила известность благодаря сериалу "Клон" впервые стала мамой. 33-летняя знаменитость родила сына.

Известно, что мальчик появился в одном из роддомов Рио-де-Женейро в воскресенье, 1 ноября, путем кесарева сечения. Актриса хотела рожать самостоятельно, впрочем, очевидно, возникли какие-то трудности. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.

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Кадр с новорожденным младенцем Стефани опубликовала в своем Инстаграме.

Самый счастливый день в нашей жизни,

– отметила знаменитость.

Отцом мальчика является возлюбленный Бриту – бизнесмен и юрист Игорь Рачковски. Назвали сына родители Антонио Энрико. Двойное имя он получил в честь дедушки Игоря и отца Стефани.

Актриса Стефани Бриту познакомилась с Игорем Рачковски после развода с футболистом Алешандре Пату в 2010 году. Женщина покинула мужа после его многочисленных измен.

Свою беременность Стефани не скрывала, а наоборот, радушно поделилась новостью с поклонниками и публиковала в Инстаграме кадры своего особого состояния.

"Не могу поверить, что пишу это и проживаю этот момент. Со слезами на глазах и огромной благодарностью в сердце я спешу поделиться с вами лучшей новостью, которую я когда-либо получала. У Лондона и Монтинихо (собаки актрисы) появится друг, а я сама стану мамой! Мы ждем ребенка!", – радостно написала Стефани.



Милым кадром актриса впервые сообщила о беременности



Актриса со своим мужем

Напомним, актриса сыграла в сериале "Клон" дочь Самиру Рашид – дочь Латиффы и Мохамеда. На момент съемок ей было 14 лет.



Стефани Бриту стала мамой