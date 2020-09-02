Американська акторка Марісоль Ніколс, відома за роллю Герміони Лодж у серіалі "Рівердейл", працювала спецагентом ФСБ під прикриттям близько восьми років.

46-річна акторка Марісоль Ніколс протягом восьми років поєднувала зйомку в кіно з роботою. Вона знімалась в різних стрічках, де наскрізною темою був злочинний світ, але ніхто не думав, що Марісоль працює в ФСБ. Про це повідомило видання Marie Claire.

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Ніколс почала працювати на США в 2012 році, коли почались проблеми з кінокар'єрою. Акторка допомагала Федеральному бюро розслідувати злочини, повязані з педофілією та сексуальним рабством.

На роботі вона часто грала роль матері-сутенерки, що зводить свою дитину з педофілом. А в інтернеті їй вдавалось зіграти роль дитини або підлітка, щоб натрапити на слід злочинця.



Марісоль Ніколс на операції / Marie Clarie

Через те, що найчастіше сексуальне рабство поширене в країнах третього світу, Марісоль побувала практично у всіх куточках планети.

Зараз її історією зацікавились багато телекомпаній в США. Зокрема, Sony Pictures Television починає розробляти проєкт, в якому Марісоль Ніколс стане продюсером і, можливо, зіграє головну роль.