Американская актриса Марисоль Николс, известная по роли Гермионы Лодж в сериале "Ривердэйл", работала спецагентом ФБР под прикрытием около восьми лет.

46-летняя актриса Марисоль Николс в течение восьми лет совмещала съемку в кино с работой. Она снималась в разных лентах, где сквозной темой был преступный мир, но никто не думал, что Марисоль работает в ФБР. Об этом сообщило издание Marie Claire.

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Николс начала работать на США в 2012 году, когда начались проблемы с кинокарьерой. Актриса помогала Федеральному бюро расследовать преступления, связанные с педофилией и сексуальным рабством.

На работе она часто играла роль матери-сутенерши, сводящей своего ребенка с педофилом. А в интернете ей удавалось сыграть роль ребенка или подростка, чтобы наткнуться на след преступника.



Марисоль Николс на операции / Marie Clarie

Из-за того, что чаще всего сексуальное рабство распространено в странах третьего мира, Марисоль побывала практически во всех уголках планеты.

Сейчас ее историей заинтересовались многие телекомпании в США. В частности, Sony Pictures Television начинает разрабатывать проект, в котором Марисоль Николс станет продюсером и, возможно, сыграет главную роль.