41-річна американська акторка Мінді Калінг вдруге стала мамою, народивши хлопчика. Про вагітність зірки серіалів "Офіс" і "Проєкт Мінді" у пресі відомо не було, тому її заява викликала справжній резонанс.

Про поповнення Мінді Калінг оголосила в ефірі The Late Show з коміком Стівеном Кольбером. Акторка не на жарт шокувала ведучого, який підкреслив, що навіть про її вагітність ніхто не знав.

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Сама зірка зізналась, що тримала вагітність в секреті, тому ця новина здивувала не лише прихильників, а й людей з близького оточення.

Я розповідаю це вперше, це так дивно. Але я народила хлопчика 3 вересня,

– розповіла Мінді Калінг.

Акторка не стала приховувати ім'я дитини. Малюка вона назвала Спенсер.

Нагадаємо, 15 грудня 2017 року Мінді Калінг вперше стала мамою. Два роки тому вона народила доньку Кетрін. Тоді вона не приховувала округлий живіт від камер і активно знімалась у серіалах до останніх термінів вагітності та навіть не брала декретної відпустки.

Ім'я батька дівчинки досі невідомо, а первістка зірка виховує самостійно. Варто зазначити, що Мінді Калінг завжди мріяла про дітей, тому статус самотньої мати її аж ніяк не лякає.