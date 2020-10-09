41-летняя американская актриса Минди Калинг во второй раз стала мамой, родив мальчика. О беременности звезды сериалов "Офис" и "Проект Минди" в прессе известно не было, поэтому ее заявление вызвало настоящий резонанс.

О пополнении Минди Калинг объявила в эфире The Late Show с комиком Стивеном Кольбером. Актриса не на шутку шокировала ведущего, который подчеркнул, что даже о ее беременности никто не знал.

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Сама звезда призналась, что держала беременность в секрете, поэтому эта новость удивила не только поклонников, но и людей из близкого окружения.

Я рассказываю это впервые, это так странно. Но я родила мальчика 3 сентября,

– рассказала Минди Калинг.

Актриса не стала скрывать имя ребенка. Малыша она назвала Спенсер.

Напомним, 15 декабря 2017 года Минди Калинг впервые стала мамой. Два года назад она родила дочь Кэтрин. Тогда она не скрывала округлый живот от камер и активно снималась в сериалах до последних сроков беременности и даже не брала декретного отпуска.

Имя отца девочки до сих пор неизвестно, а первенца звезда воспитывает самостоятельно. Стоит отметить, что Минди Калинг всегда мечтала о детях, поэтому статус одинокой матери ее отнюдь не пугает.