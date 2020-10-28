Зірка серіалу "Загублені" Меггі Грейс народила первістка
37-річна акторка Меггі Грейс вперше стала мамою. Зірка серіалу "Загублені" та її чоловік Брент Баншелл вперше стали батьками – у них народився син.
Про народження хлопчика Меггі Грейс повідомила в мережі, опублікувавши інстаграм-stories.
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Акторка поділилася з прихильниками знімком крихітної ручки малюка та підписала кадр хештегом #WhatImVotingFor, який означає "За що я голосую".
Акторка поділилася з фанатами першим знімком сина
Згодом акторка опублікувала ніжний кадр з синочком та написала, що вона відчула в перші хвилини материнства.
Найкращий ранок. Перехід до батьківства став найглибшим і найкрасивішим досвідом у моєму житті,
– зазначила знаменитість.
Імені сина Грейс не оголосила, втім закликала всіх своїх прихильників голосувати, щоб забезпечити своїм дітям краще майбутнє.
Про свою вагітність акторка повідомила у березні, опублікувавши кадр з чималим животиком у своєму інстаграмі.
Відомо, що новоспечені батьки Меггі Грейс і Брент Баншелл одружилися в Каліфорнії у 2017 році, через рік після знайомства. Весілля подружжя відсвяткувало в Каліфорнії.