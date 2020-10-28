37-річна акторка Меггі Грейс вперше стала мамою. Зірка серіалу "Загублені" та її чоловік Брент Баншелл вперше стали батьками – у них народився син.

Про народження хлопчика Меггі Грейс повідомила в мережі, опублікувавши інстаграм-stories.

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Акторка поділилася з прихильниками знімком крихітної ручки малюка та підписала кадр хештегом #WhatImVotingFor, який означає "За що я голосую".



Акторка поділилася з фанатами першим знімком сина

Згодом акторка опублікувала ніжний кадр з синочком та написала, що вона відчула в перші хвилини материнства.

Найкращий ранок. Перехід до батьківства став найглибшим і найкрасивішим досвідом у моєму житті,

– зазначила знаменитість.

Імені сина Грейс не оголосила, втім закликала всіх своїх прихильників голосувати, щоб забезпечити своїм дітям краще майбутнє.

Про свою вагітність акторка повідомила у березні, опублікувавши кадр з чималим животиком у своєму інстаграмі.

Відомо, що новоспечені батьки Меггі Грейс і Брент Баншелл одружилися в Каліфорнії у 2017 році, через рік після знайомства. Весілля подружжя відсвяткувало в Каліфорнії.