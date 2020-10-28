Звезда сериала "Остаться в живых" Мэгги Грейс родила первенца
37-летняя актриса Мэгги Грейс впервые стала мамой. Звезда сериала "Остаться в живых" и ее муж Брент Баншелл впервые стали родителями – у них родился сын.
О рождении мальчика Мэгги Грейс сообщила в сети, опубликовав инстаграм-stories.
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Актриса поделилась с поклонниками снимком крошечной ручки малыша и подписала кадр хештегом #WhatImVotingFor, который означает "За что я голосую".
Актриса поделилась с фанатами первым снимком сына
Впоследствии актриса опубликовала нежный кадр с сынишкой и написала, что она почувствовала в первые минуты материнства.
Лучшее утро. Переход к родительству стал самым глубоким и самым красивым опытом в моей жизни,
– отметила знаменитость.
Имя сына Грейс не объявила, впрочем призвала всех своих поклонников голосовать, чтобы обеспечить своим детям лучшее будущее.
О своей беременности актриса сообщила в марте, опубликовав кадр с большим животиком в своем инстаграме.
Известно, что новоиспеченные родители Мэгги Грейс и Брент Баншелл поженились в 2017 году, через год после знакомства. Свадьбу супруги отпраздновали в Калифорнии.