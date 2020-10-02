47-річна британська акторка Кейт Бекінсейл зізналась, що багато років тому втратила дитину. Викидень стався на 20 тижні вагітності. Зірці вдалось зберегти це в таємниці, однак поділитись особистим вона наважилась для того, щоб підтримати модель Кріссі Тейген.

Вчора, 1 жовтня, у дружини Джона Ледженда Кріссі Тейген стався викидень. Про втрату сім'я оголосила публічно і показала чуттєві фото з пологового будинку. Подружжя підтримало безліч зірок, серед яких і актриса Кейт Бекінсейл. В інстаграм-профілі вона відповіла хейтерам, які критикують пару за надмірну відвертість, та розповіла особисту драму.

До теми У дружини Джона Ледженда Кріссі Тейген стався викидень: моторошні фото

Акторка поділилась, що багато років тому втратила дитину на 20 тижні. Викидень, як і вагітність зірки, не розсекретили ані преса, ані папараці. Лише зараз вона наважилась зізнатись про трагедію та пригадала, як почувалась у цей найбільш самотній період життя.

Горе, почуття сорому і шок часто супроводжують подібний досвід. Додайте сюди біль від того, як поводиться тіло, немов у ньому все ще є дитина, якій потрібно рости: молоко є, а годувати нікого,

– написала Кейт Бекінсейл.

Знаменитість зауважила, що немає правил, як поводиться після втрати дитини, та наголосила, що ніхто не має права повчати Кріссі Тейген. Вона подякувала моделі за сміливість показати, наскільки руйнівним для жінки є викидень.

Кейт Бекінсейл наголосила, що безліч пар мовчать про втрату дитини і страждають від цього ще більше. Саме тому акторка не засуджує Кріссі Тейген за те, що вона зробила своє горе публічним і показала, наскільки важлива підтримка партнера в цей непростий час.

Нагадаємо, Кейт Бекінсейл виховує 21-річну доньку Лілі, народжену від роману з британським актором Майклом Шином. Зірка була одружена з кінорежисером Леном Вайсманом, однак за 15 років шлюбу в подружжя не було спільних дітей.

Додамо, що зараз Кейт Бекінсейл закрутила роман з 22-річним музикантом Гуді Грейсом, який на 24 роки молодший від неї. Донька акторки схвалює ці стосунки матері та звикла до того, що їй подобаються молоді креативні хлопці.