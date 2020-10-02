47-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл призналась, что много лет назад потеряла ребенка. Выкидыш произошел на 20 неделе беременности. Звезде удалось сохранить это в тайне, однако поделиться личным она решилась для того, чтобы поддержать модель Крисси Тейген.

Вчера, 1 октября, у жены Джона Ледженда Крисси Тейген произошел выкидыш. О потере семья объявила публично и показала чувственные фото из роддома. Супругов поддержало множество звезд, среди которых и актриса Кейт Бекинсейл. В инстаграм-профиле она ответила хейтерам, которые критикуют пару за чрезмерную откровенность, и рассказала личную драму.

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Актриса поделилась, что много лет назад потеряла ребенка на 20 неделе. Выкидыш, как и беременность звезды, не рассекретили ни пресса, ни папарацци. Только сейчас она решилась признаться о трагедии и вспомнила, как чувствовала себя в этот наиболее одинокий период жизни.

Горе, чувство стыда и шок часто сопровождают подобный опыт. Добавьте сюда боль от того, как ведет себя тело, словно в нем все еще есть ребенок, которому нужно расти: молоко есть, а кормить никого,

– написала Кейт Бекинсейл.

Знаменитость отметила, что нет правил, как вести себя после потери ребенка, и отметила, что никто не имеет права поучать Крисси Тейген. Она поблагодарила модель за смелость показать, насколько разрушительным для женщины является выкидыш.

Кейт Бекинсейл подчеркнула, что множество пар молчат о потере ребенка и страдают от этого еще больше. Именно поэтому актриса не осуждает Крисси Тейген за то, что она сделала свое горе публичным и показала, насколько важна поддержка партнера в это непростое время.

Напомним, Кейт Бекинсейл воспитывает 21-летнюю дочь Лили, которая родилась от романа с британским актером Майклом Шином. Звезда была замужем за кинорежиссером Леном Вайсманом, однако за 15 лет брака у супругов не было общих детей.

Добавим, что сейчас Кейт Бекинсейл закрутила роман с 22-летним музыкантом Гуди Грейсом, который на 24 года моложе ее. Дочь актрисы одобряет эти отношения матери и привыкла к тому, что ей нравятся молодые креативные парни.