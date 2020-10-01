Успішна голлівудська акторка Дрю Беррімор стала головною героїнею журналу Domino Kids. Зірка знялась у фотосесії з доньками Олівією та Френкі.

Американська акторка та режисерка Дрю Беррімор взяла участь у яскравій фотосесії для першого випуску журналу Domino Kids. У ній взяли участь і дві її доньки: 8-річна Олівія та 6-річна Френкі.

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Яскрава фотосесія кіноакторки з дітьми

Автором сімейної фотосесії став Мей Тао. Кінозірка постала з дітьми в різних локаціях власного будинку та продемонструвала товари для дому з власного бренду Flower Home.

Вона позувала в яскравому вбранні. Для певних образів Дрю одягала сукні синіх, білих та блакитних тонів з принтом. Також вона приміряла блакитну сорочку з джинсами і футболку кольорів райдуги з білими штанами. Донечки були одягнені схоже до стилю мами: у сукнях та спідничках з яскравими блузками.



Дрю Беррімор з донькою / Domino Kids

Інтерв'ю з Дрю Беррімор

Дрю Беррімор також дала відверте інтерв'ю, де розповіла про роль дітей. Акторка зізналась, що жодні стосунки, будь-то з батьками, чоловіками чи найкращими друзями, не робили її настільки хорошою людиною. Зірка зазначила, що навіть підійшла нещодавно до Олівії і подякувала за те, що вона робить її краще.

Вони надихнули мене змінити багато в собі. Тому що вони потребують кращої версії мене,

– розповіла Дрю Беррімор.

Кіноакторка зізнається, що дівчатка з віком починають ставити їй все більш цікаві питання. "Днями моя дочка Френкі була у ванній, і ми розмовляли, і вона сказала: "Мама, чому ми живемо?". Дрю відповіла на це запитання, однак сама переконана, що ми тут заради того, щоб піклуватися про інших людей.



Дрю Беррімор з доньками / Domino Kids