Успешная голливудская актриса Дрю Бэрримор стала главной героиней журнала Domino Kids. Звезда снялась в фотосессии с дочерьми Оливией и Фрэнки.

Американская актриса и режиссер Дрю Бэрримор приняла участие в яркой фотосессии для первого выпуска журнала Domino Kids. В ней приняли участие и две ее дочери: 8-летняя Оливия и 6-летняя Фрэнки.

Читайте также Итальянская фэшн-блогерша Кьяра Ферраньи во второй раз беременна: невероятное фото

Яркая фотосессия киноактрисы с детьми

Автором семейной фотосессии стал Мэй Тао. Кинозвезда предстала с детьми в разных локациях собственного дома и продемонстрировала товары для дома собственного бренда Flower Home.

Она позировала в ярком наряде. Для определенных образов Дрю надевала платья синих, белых и голубых тонов с принтом. Также она примерила голубую рубашку с джинсами и футболку цветов радуги с белыми брюками. Дочери были одеты в стиле мамы: в платья и юбочки с яркими блузками.



Дрю Бэрримор с дочкой / Domino Kids

Интервью с Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор также дала откровенное интервью, где рассказала о роли детей. Актриса призналась, что никакие отношения, будь то с родителями, мужьями или лучшими друзьями, не делали ее настолько хорошим человеком. Звезда отметила, что даже подошла недавно к Оливии и поблагодарила за то, что она делает ее лучше.

Они вдохновили меня изменить многое в себе. Потому что они нуждаются в лучшей версии меня,

– рассказала Дрю Бэрримор.

Актриса признается, что девочки с возрастом начинают задавать ей все более интересные вопросы. "На днях моя дочь Фрэнки была в ванной, и мы разговаривали, и она сказала: "Мама, почему мы живем?". Дрю ответила на этот вопрос, однако сама убеждена, что мы здесь ради того, чтобы заботиться о других людях.



Дрю Бэрримор с дочерьми / Domino Kids