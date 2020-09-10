Актриса Тетяна Острецова відкрила резонансну деталь зйомок 3 сезону "Слуги народу". За словами українки, її колега Володимир Владимиров домагався її на знімальному майданчику.

Про це Тетяна Острецова розповіла у фейсбуці, зазначивши, що їй було складно наважитись на цю заяву. Однак найгірше, що може робити жертва сексуального насилля, за словами акторки, – це мовчати. Тому зірка "Слуги народу" відверто розповіла, як 51-річний Володимир Владимиров домагався її під час знімального процесу.

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"Якийсь Владимиров Володимир під час сцени неодноразово ліз своїми руками мені поміж ніг. У першому дублі у нього це вийшло. Коли в сцені мене потрібно було тримати за коліна, нібито заспокоювати, цей м*дак ліз мені між ніг. У другому дублі, коли він підбігає до мене ззаду, він лапав мене за сідниці. Моя помилка в тому, що я одразу ж не зупинила знімання, тому що я чітко розуміла, що якщо я дам собі зараз слабинку і пущу на самоплив емоції, далі я вже не зможу працювати, оскільки всередині вже була істерика, і тому я боялася, що через мене зірветься зміна. Я це визнаю і шкодую, що не припинила це!" – заявила Тетяна Острецова.

За її словами, всі домагання відбувались перед камерою, тому завдяки відео вона може підтвердити правдивість своїх слів. Терпіти сексуальне насилля актрисі доводилось упродовж кількох сцен серіалу.

Упродовж 4-5 дублів цей збоченець кожен раз намагався підніматися рукою вище колін, але я викручувалася. Я досі відчуваю на своєму тілі відчуття від цього морального виродка. Я впевнена, що я не перша дівчина, з якою він так вчинив. Всі мовчать, – додала актриса.

Тетяна Острецова вже написала заяву до поліції та буде робити все для того, щоб Володимир Владимиров отримав покарання за свої дії. Окрім цього, актриса звернулась до всіх жертв сексуального насилля з проханням не мовчати про це, а також до представників кіноіндустрії, щоб припинити співпрацю з хтивим актором. Наразі сам Володимир Владимиров не коментує звинувачень колеги.



Тетяна Острецова звинуватила Володимира Владимирова у домаганнях / Фото Колаж 24 каналу

Що відомо про серіал "Слуга народу"

За сюжетом, звичайний вчитель Василь Голобородько нарікає на владу та безгрошів'я. Учні зняли це на камеру та виклали в ютубі, зробивши чоловіка популярним. За лічені дні кандидатуру Голобородька висунули на вибори президента, а вчитель отримав підтримку в народі. Це аж ніяк не входило в плани олігархів, які хотіли посадити в цей крісло "свою" людину. Упродовж 3 сезоні Василь Голобородько намагається покращити ситуацію в країні, бореться з нечесними політиками та навіть сідає до в'язниці.

Головну роль виконав Володимир Зеленський, який після прем'єри фінального сезону "Слуги народу" став Президентом України. Трансляція 3 сезону почалась перед першим туром виборів, тому авторів проєкту звинувачували у порушенні законів щодо передвиборчої агітації.

Зазначимо, що Тетяна Острецова і Владимиров Володимир, які фігурують у гучному секс-скандалі, мали другорядні ролі.