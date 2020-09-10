Актриса Татьяна Острецова открыла резонансную деталь съемок 3 сезона "Слуги народа". По словам украинки, ее коллега Владимир Владимиров добивался ее на съемочной площадке.

Об этом Татьяна Острецова рассказала в фейсбуке, отметив, что ей было сложно решиться на это заявление. Однако худшее, что может делать жертва сексуального насилия, по словам актрисы, – это молчать. Поэтому звезда "Слуги народа" откровенно рассказала, как 51-летний Владимир Владимиров добивался ее во время съемочного процесса.

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"Некий Владимиров Владимир во время сцены неоднократно лез своими руками мне между ног. В первом дубле у него это получилось. Когда в сцене меня нужно было держать за колени, якобы успокаивать, этот м*дак лез мне между ног. Во втором дубле, когда он подбегает ко мне сзади, он лапал меня за ягодицы. Моя ошибка в том, что я сразу же не остановила съемку, потому что я четко понимала, что если я дам себе сейчас слабинку и пущу на самотек эмоции, дальше я уже не смогу работать, поскольку внутри уже была истерика, и поэтому я боялась, что из-за меня сорвется съемка. Я это признаю и жалею, что не прекратила это!" – заявила Татьяна Острецова.

По ее словам, все домогательства происходили перед камерой, поэтому благодаря видео она может подтвердить правдивость своих слов. Терпеть сексуальное насилие актрисе приходилось на протяжении нескольких сцен сериала.

На протяжении 4-5 дублей этот извращенец каждый раз пытался подниматься рукой выше колен, но я выкручивалась. Я до сих пор испытываю на своем теле ощущения от этого морального урода. Я уверена, что я не первая девушка, с которой он так поступил. Все молчат,

– добавила актриса.

Татьяна Острецова уже написала заявление в полицию и будет делать все для того, чтобы Владимир Владимиров получил наказание за свои действия. Кроме этого, актриса обратилась ко всем жертвам сексуального насилия с просьбой не молчать об этом, а также к представителям киноиндустрии, чтобы прекратить сотрудничество с похотливым актером. Сейчас сам Владимир Владимиров не комментирует обвинений коллеги.



Татьяна Острецова обвинила Владимира Владимирова в домогательствах / Фото коллаж 24 канала

Что известно о сериале "Слуга народа"

По сюжету, обычный учитель Василий Голобородько сетует на власть и безденежье. Ученики сняли это на камеру и выложили в ютубе, сделав мужчину популярным. За считанные дни кандидатуру Голобородько выдвинули на выборы президента, а учитель получил поддержку в народе. Это отнюдь не входило в планы олигархов, которые хотели усадить в это кресло "своего" человека. В течение 3 сезоне Василий Голобородько пытается улучшить ситуацию в стране, борется с нечестными политиками и даже садится в тюрьму.

Главную роль исполнил Владимир Зеленский, который после премьеры финального сезона "Слуги народа" стал Президентом Украины. Трансляция 3 сезона началась перед первым туром выборов, поэтому авторов проекта обвиняли в нарушении законов о предвыборной агитации.

Отметим, что Татьяна Острецова и Владимиров Владимир, фигурирующие в громком секс-скандале, имели второстепенные роли.