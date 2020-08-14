Відомий американський актор, продюсер та активіст Марк Руффало не залишився осторонь протестів у Білорусі. Він підтримав мітингувальників та їх боротьбу за демократію.

Після виборів президента у Білорусі вже 6 днів не стихають протести громадян. Вони впевнені, що результати виборів сфальсифіковані і вимагають офіційну владу визнати це. До числа знаменитостей, які вже відреагували на криваві сутички активістів та силових структур, долучився Марк Руффало. Він опублікував промовистий допис на особистій сторінці в твіттері.

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Актор поширив матеріал видання BBC, у якому йдеться про тисячі білоруських жінок, які вийшли на вулиці з метою засудження репресій з боку влади. Жінки почали формувати "ланцюги солідарності" та вимагають припинити свавілля.

"Ось як виглядає демократія", – лаконічно написав у публікації Руффало.

This is what democracy looks like. https://t.co/h70cOO8Ozy — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 13, 2020

Що відомо про протести в Білорусі

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Після оголошення результатів, згідно з якими перемогу здобув Лукашенко (приблизно 80% голосів), сотні активістів вийшли на мирні акції протесту. Причиною мітингів стало те, що білоруський народ не погоджується з результатами виборів глави держави і вважає їх сфальсифікованими. Міжнародна спільнота підтримує білорусів.

Згодом мирні акції перетворилися на криваві сутички з силовиками. Під час жорстоких розгонів ОМОНівці використовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. Наразі Лукашенко не виявляє жодних намірів щодо сприяння димломатичному вирішенню конфлікту чи переговорів із силовиками.

Протести тривають вже 6 день, проте найгарячішими вони були у першу ніч після виборів. Тепер білоруси оголосили загальнонаціональний страйк, що дійшов навіть до найбільших заводів країни МАЗ та БелАЗ.

За час протестів стало відомо щонайменше про двох загиблих, півтори тисячі потерпілих та приблизно 7 тисяч затриманих. Проте білоруси переконані, що офіційна влада замовчує справжню кількість жертв і їх є набагато більше