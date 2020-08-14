Известный американский актер, продюсер и активист Марк Руффало не остался в стороне от протестов в Беларуси. Он поддержал митингующих и их борьбу за демократию.

После выборов президента в Беларуси уже 6 дней не стихают протесты граждан. Они уверены, что результаты выборов сфальсифицированы и требуют официальную власть признать это. К числу знаменитостей, которые уже отреагировали на кровавые столкновения активистов и силовых структур, присоединился Марк Руффало. Он опубликовал красноречивое сообщение на личной странице в твиттере.

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Актер распространил материал издания BBC, в котором говорится о тысячах белорусских женщин, которые вышли на улицы с целью осуждения репрессий со стороны властей. Женщины начали формировать "цепи солидарности" и требуют прекратить произвол.

"Вот как выглядит демократия", – лаконично написал в публикации Руффало.

This is what democracy looks like. https://t.co/h70cOO8Ozy — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 13, 2020

Что известно о протестах в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. После объявления результатов, согласно которым победу одержал Лукашенко (примерно 80% голосов), сотни активистов вышли на мирные акции протеста. Причиной митингов стало то, что белорусский народ не соглашается с результатами выборов главы государства и считает их сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает белорусов.

Со временем мирные акции превратились в кровавые стычки с силовиками. Во время жестоких разгонов ОМОНовцы используют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Сейчас Лукашенко не проявляет никаких намерений по содействию димломатическому решению конфликта или переговоров с силовиками.

Протесты продолжаются уже 6 день, однако самыми горячими они были в первую ночь после выборов. Теперь белорусы объявили общенациональную забастовку, которая дошла даже до крупнейших заводов страны МАЗ и БелАЗ.

За время протестов стало известно как минимум о двух погибших, полуторе тысячах пострадавших и примерно 7 тысяч задержанных. Однако белорусы убеждены, что официальные власти замалчивают истинное количество жертв и их гораздо больше