Знаменитий голлівудський актор Генрі Голдінг та його дружина Лів Ло очікують на появу первістка. Подружжя оголосило про вагітність завдяки чарівним фото.

Генрі Голдінг стане батьком

Світлини з'явились в інстаграмі Генрі Голінга та Лів Ло в четвер, 5 листопада. Перед камерою зіркова пара позувала на мосту з чудовим виглядом на осінній пейзаж. Та головним акцентом фото був округлий живіт дружини Генрі Голдінга, який вона підкреслила завдяки приталеній сукні.

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2021 рік уже виглядає яскравішим, – написав щасливий Генрі Голдінг.

Прокоментувала поповнення і фітнес-тренерка Лів Ло. Дружина актора також не стримувала щастя від очікування первістка.

"Таку величезну радість ця малеча вже принесла нам. Тож тепер ми можемо поділитися новиною з вами", – зазначила вона.

Що відомо про шлюб Генрі Голдінга

Зі своєю дружиною Генрі Голдінг познайомився на новорічній вечірці. Зустріч була випадковою, однак актор зізнався в інтерв'ю People, що закохався в красуню з першого погляду та вже тоді знав, що вона стане його дружиною.

Однак освідчився Генрі своїй коханій Лів не одразу. Тільки після 5 років роману пара заручилась, а у 2016 році зіграла розкішне весілля. Відтоді життя Генрі Голінга кардинально змінилось. І не тільки тому, що він став взірцевим сім'янином, а й через те, що кар'єра актора стрімко пішла вгору. Наразі Генрі Голдінг став топовим актором та добре відомий глядачам за фільмами "Шалено багаті азіати", "Щасливого Різдва", "Джентльмени", "Проста послуга", "Мусон".

Щодо майбутньої дитини, то для Генрі Голдінга та Лів Ло малюк стане першим, тому молоді батьки з трепетом очікують на його появу. Стать первістка зіркова пара поки не розсекречує.