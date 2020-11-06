Знаменитый голливудский актер Генри Голдинг и его жена Лив Ло ожидают появления первенца. Супруги объявили о беременности благодаря волшебным фото.

Генри Голдинг станет отцом

Фотографии появились в инстаграме Генри Голинга и Лив Ло в четверг, 5 ноября. Перед камерой звездная пара позировала на мосту с великолепным видом на осенний пейзаж. Но главным акцентом фото был округлый живот жены Генри Голдинга, который она подчеркнула приталенным платьем.

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2021 год уже выглядит ярче,

– написал счастливый Генри Голдинг.

Прокомментировала пополнение и фитнес-тренер Лив Ло. Супруга актера также не сдерживала счастье от ожидания первенца.

"Такую огромную радость этот малыш уже принес нам. Поэтому теперь мы можем поделиться новостью с вами", – отметила она.

Что известно о браке Генри Голдинга

Со своей женой Генри Голдинг познакомился на новогодней вечеринке. Встреча была случайной, однако актер признался в интервью People, что влюбился в красавицу с первого взгляда и уже тогда знал, что она станет его женой.

Однако сделал предложение Генри своей возлюбленной Лив не сразу. Только после 5 лет романа пара обручилась, а в 2016 году сыграла роскошную свадьбу. С тех пор жизнь Генри Голинга кардинально изменилась. И не только потому, что он стал образцовым семьянином, но и потому, что карьера актера стремительно пошла вверх. Генри Голдинг стал топовым актером и хорошо известен зрителям по фильмам "Безумно богатые азиаты", "Счастливого Рождества", "Джентльмены", "Простая услуга", "Муссон".

Что касается будущего ребенка, то для Генри Голдинга и Лив Ло малыш станет первым, поэтому молодые родители с трепетом ожидают его появления. Пол первенца звездная пара пока не рассекречивает.