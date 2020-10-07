Голлівудський актор Армі Гаммер кілька місяців працює будівельником. В нещодавньому інтерв'ю він розповів кумедну історію про те, як це сталось.

Днями Армі Гаммер з'явився на шоу Джиммі Кіммела, передає журнал People. Під час спілкування з ведучим актор зізнався, що і справді працював на будівництві та допомагав облаштувати занедбаний мотель. Не приховував Армі Гаммер і причин такого рішення: знаменитий американець розповів, що йому просто було нудно на карантині.

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Повернувшись з відпочинку, актор залишився у власному маєтку сам. Тоді він і дізнався, що його близький друг Ештон Рамзі купив занедбаний мотель. Цей проєкт зацікавив Армі Гаммера, відтак актор залюбки став його підлеглим у ремонтних роботах.

"Я був насправді успішним у цьому. Мені просто щастило… Це був такий занедбаний, дуже занедбаний мотель. Я тільки повернувся з Кайманових островів, де був під час карантину, і сказав: "Мені нема, що робити". Ештон відповів: "Якщо хочеш, приїжджай у цей мотель та допоможи його відбудувати", – згадав Армі Гаммер.

Водночас актор поквапився пояснити, що важливої роботи на цьому будівництві не виконував. Його завдання було – допомагати пересувати речі, шліфувати підлогу та здирати шпалери.

Думаєте, у мене було щось цікавіше?.. Нічого подібного. Я не робив електромонтажних робіт, бо подивіться на мене: ви б довірили мені чіпати дроти? Ні в якому разі, – пожартував Армі Гаммер.

Акторська кар'єра Армі Гаммера

Армі Гаммер – знаменитий голлівудський актор з українським корінням. Його дідусь – Яків Гаммер – народився і виріс у Херсоні. Емігрувавши до США, він допомагав батькам із сімейним нафтовим бізнесом, який згодом передався у спадок.

На відміну від своїх родичів, Армі вирішив обрати більш творчу професію. У "столиці" Голлівуду він побудував акторську кар'єру, яка може вразити кожного. На рахунку Армі Гаммера – десятки успішних фільмів та серіалів, зокрема: