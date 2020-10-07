Голливудский актер Арми Хаммер несколько месяцев работает строителем. В недавнем интервью он рассказал забавную историю о том, как это произошло.

На днях Арми Хаммер появился на шоу Джимми Киммела, передает журнал People. Во время общения с ведущим актер признался, что действительно работал на стройке и помогал обустроить заброшенный мотель. Не скрывал Арми Хаммер и причин такого решения: знаменитый американец рассказал, что ему просто было скучно на карантине.

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Вернувшись с отдыха, актер остался в своем поместье сам. Тогда он и узнал, что его близкий друг Эштон Рамзи купил заброшенный мотель. Этот проект заинтересовал Арми Хаммера, поэтому актер охотно стал его подчиненным в ремонтных работах.

"Я был действительно успешным в этом. Мне просто везло... Это был такой заброшенный, очень заброшенный мотель. Я только вернулся с Каймановых островов, где был во время карантина, и сказал: "Мне нечего делать". Эштон ответил: "Если хочешь, приезжай в этот мотель и помоги его отстроить", – вспомнил Арми Хаммер.

В то же время актер поторопился объяснить, что важной работы на этой стройке не выполнял. Его задача была – помогать передвигать вещи, шлифовать пол и сдирать обои.

Думаете, у меня было что-то поинтереснее?... Ничего подобного. Я не делал электромонтажных работ, потому что посмотрите на меня: вы бы доверили мне трогать провода? Ни в коем случае,

– пошутил Арми Хаммер.

Актерская карьера Арми Хаммера

Арми Хаммер – знаменитый голливудский актер с украинскими корнями. Его дедушка – Яков Хаммер – родился и вырос в Херсоне. Эмигрировав в США, он помогал родителям с семейным нефтяным бизнесом, который впоследствии передался по наследству.

В отличие от своих родственников, Арми решил выбрать более творческую профессию. В "столице" Голливуда он построил актерскую карьеру, которая может поразить каждого. На счету Арми Хаммера – десятки успешных фильмов и сериалов, в частности: