Білоруський музикант, фронтмен гурту BRUTTO Сергій Міхалок вперше відреагував на протести у Білорусі лише четвертого дня після того, як вони розпочалися. Упродовж декількох днів фанати оборювалися і чекали хоча б якихось слів. Проте музикант нічого не сказав, а лише опублікував відео "Родны край". Після цього в Одесі активісти пікетували клуб, де сьогодні мав виступати артист.

Фото з пікету опублікував телеграм-канал "Думская – новости Одессы". На знімках видно активістів з плакатами, які проти виступу музиканта. Їх обурила реакція Міхалка на криваві мітинги у Білорусі та концерти в той час, коли його народ бореться за свободу та демократію.

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"Міхалок! В Білорусі вбивають людей, а ти тут співаєш!", "Свободу сябрам! Геть диктатора" – саме з такими плакатами люди заблокували вхід до нічного клубу "Ібіца". Вони вийшли на пікет, оскільки "воїн світла" незрозуміло відреагував на те, що відбувається в нього на батьківщині, лише через три дня.

Реакція Сергія Міхалока на протести в Білорусі

Після величезної кількості гострих коментарів та звинувачень у тому, що "воїн світла сховався", Міхалок все-таки відреагував на криваві протести в Білорусі. На особистій інстаграм-сторінці він поширив кліп колективу BRUTTO "Родны край". У дописі під відео написав його назву, проте жодних інших коментарів не додав.

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Така реакція музиканта спричинила активні обговорювання серед користувачів мережі. Чимало з них звинувачують Сергія у байдужості, мовляв у піснях він співає про революцію, а коли вона настала, то він залишається осторонь. Проте є й ті прихильники, які виступили на його захист та подякували за композицію.

Нагадаємо, у 2013-2014 роках, під час Революції Гідності пісня Міхалока "Воины света" стала справжнім символом патріотизму та нескорення. А вже через рік співак навіть отримав посвідку на постійне проживання в Україні. Деякі українці зазначають, що Міхалок виступав за справедливість на Майдані, коли на його рідній землі був мир, а тепер злякався: "Добре майданити, коли вдома тиша і благодать, а тут майдан прийшов у дім. Це зовсім інша справа".

Що відомо про протести в Білорусі

Після оголошення результатів президетських виборів, які відбулися 9 серпня, сотні активістів почали виходити на мирні акції протесту. Причиною мітингів стала незгода білорусів із офіційними результатами виборів. Вони вважають підрахунок голосів сфальсифікованим. Міжнародна спільнота підтримує білоруський народ.

Згодом мирні демонстрації перетворилися у криваві сутички із силовиками. ОМОНівці під час розгонів мирних активістів використовують світлошумові гранати, гумові кулі і водомети. Наразі Лукашенко не сприяє дипломатичному врегулюванню конфлікту та не має наміру йти на перемовини з протестувальниками.

За час мітингів відомо про одного загиблого, який пішов з життя після жорстокого нападу силовиків. Щонайменше півтори тисяч мирних людей постраждали, приблизно 6 тисяч – затримали. Попри криваві розгони білоруський народ не відступає та продовжує виходити на вулиці.