Активіст партії "Європейська Солідарність" у вересні цього року організував відкритий показ фільму "Додому" на Волині. Його режисер Наріман Алієв обурився через порушення авторських прав.

Український режисер Наріман Алієв обурився через те, що його дебютний фільм "Додому" використали з метою політичної агітації. Стрічку показали нещодавно до Дня українського кіно. Про це режисер повідомив у твітері.

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До свого твіту Наріман також додав скріншот з фейсбук-сторінки партії "ЄС" на Волині. У ньому йшлося про організацію перегляду фільму під відкритим небом активістом Сергієм Зайцем.

Тиждень без матів пішов по пи**і! Ти тут бл*ть сраку рвеш, щоб фільм легально подивились люди, а вони у відкриту пи*дять кіно та використовують задля політичної агітації,

– жорстко висловився Алієв.

тиждень без матів пішов по пизді!

ти тут блять сраку рвеш щоб фільм легально подивились люди, а вони у відкриту пиздять кіно та використовують задля політичної агітації.

ЗА

Ї

БІ

СЬ!!! pic.twitter.com/xu2Ijnp4qt — Nariman Aliev (@narik_aliev) September 22, 2020

Зазначимо, що близько через 3 години після допису режисера на сторінці опублікували допис з вибаченням за порушення авторських прав.