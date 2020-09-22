Активист партии "Европейская Солидарность" в сентябре этого года организовал открытый показ фильма "Домой" на Волыни. Его режиссер Нариман Алиев возмутился из-за нарушения авторских прав.

Украинский режиссер Нариман Алиев возмутился из-за того, что его дебютный фильм "Домой" использовали с целью политической агитации. Ленту показали недавно ко Дню украинского кино. Об этом режиссер сообщил в твиттере.

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К своему твиту Нариман также добавил скриншот с фейсбук-страницы партии "ЕС" на Волыни. В нем говорилось об организации просмотра фильма под открытым небом активистом Сергеем Зайцем.

Неделя без матов пошла по пи * * е! Ты тут бл*ть жопу рвешь, чтобы фильм легально посмотрели люди, а они в открытую пи*дят кино и используют для политической агитации,

- жестко высказался Алиев.

тиждень без матів пішов по пизді!

ти тут блять сраку рвеш щоб фільм легально подивились люди, а вони у відкриту пиздять кіно та використовують задля політичної агітації.

ЗА

Ї

БІ

СЬ!!! pic.twitter.com/xu2Ijnp4qt — Nariman Aliev (@narik_aliev) September 22, 2020

Отметим, что около 3 часов спустя после сообщения режиссера на странице опубликовали сообщение с извинением за нарушение авторских прав.