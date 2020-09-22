Активист партии " ЕС "организовал открытый показ фильма "Домой": режиссер возмущен
Активист партии "Европейская Солидарность" в сентябре этого года организовал открытый показ фильма "Домой" на Волыни. Его режиссер Нариман Алиев возмутился из-за нарушения авторских прав.
Украинский режиссер Нариман Алиев возмутился из-за того, что его дебютный фильм "Домой" использовали с целью политической агитации. Ленту показали недавно ко Дню украинского кино. Об этом режиссер сообщил в твиттере.
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К своему твиту Нариман также добавил скриншот с фейсбук-страницы партии "ЕС" на Волыни. В нем говорилось об организации просмотра фильма под открытым небом активистом Сергеем Зайцем.
Неделя без матов пошла по пи * * е! Ты тут бл*ть жопу рвешь, чтобы фильм легально посмотрели люди, а они в открытую пи*дят кино и используют для политической агитации,
- жестко высказался Алиев.
Отметим, что около 3 часов спустя после сообщения режиссера на странице опубликовали сообщение с извинением за нарушение авторских прав.