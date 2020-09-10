8 вересня акторові Михайлові Єфремову винесли вирок у справі про смертельну ДТП у центрі Москви. Артиста визнали винним і дали 8 років колонії загального режиму. Тепер актор відреагував на такий вирок та зауважив, що актор Пашаєв "підставив" його.

Михайлові Єфремову винесли вирок після трьох місяців розслідування. За рішенням суду він має перебувати в ув'язнення протягом восьми років. Єфремову зарахували в покарання час, проведений під домашнім арештом, – перебувати в колонії йому тепер залишилося 7 років і 10,5 місяців. Проте тепер актор зізнався, що адвокат Пашаєв на початку слідства та співпраці обіцяв одне, а вийшло зовсім інше. Про це йдеться на сайті видання "МК".

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Після першої ночі у СІЗО, куди Єфремова доправила після вироку, він дав коментар російським журналістам. Актор зізнався, що не очікував такого вироку і вважає, що адвокат Ельман Пашаєв підставив його.

"Я не очікував такого вироку. Адвокат мене "підставив" на ці 8 років. Він обіцяв одне, а вийшло інше. І ми з ним начебто не продовжували договір, я думав, прийде інший адвокат, а прийшов знову він. І ось він запевняє, що апеляційну скаргу треба подати в останній день. Він хоче її відправити поштою, щоб там зафіксували дату. Тоді, за його словами, ми не прострочимо. Це все якось дивно. Мені здається, це ризиковано", – сказав Єфремов.

Артист не розуміє, чому на судове засідання прийшов саме Пашаєв, а не інший адвокат. Єфремов каже, що довіряє лише дружині, проте не може сконтактувати з нею і дізнатися, що відбувається і чому на засіданні його представляв Пашаєв. Адвокат сказав, що саме дружина відправила його на суд.

Що відомо про ДТП з Єфремовим?

8 червня 2020 року у центрі Москви трапилася смертельна ДТП. За версією Пресненського суду, Михайло Єфремов у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння виїхав на зустрічну смугу дороги та зіткнувся із автомобілем, за кермом якого перебував кур'єр Сергій Захаров. Від отриманих травм водій помер у лікарні наступного ранку. Спершу, Єфремов визнавав свою провину, пропонував кошти родичам загиблого та навіть хотів взяти на опікунство його сина. Проте згодом його риторика різко змінилася. Тривалий час актор не визнавав провини і повинен був перебувати під домашнім арештом до 22 січня 2021 року.

8 вересня відбулося судове засідання, під час якого Єфремову внесли вирок. Актора засудили до 8 років перебування в колонії загального режиму. Також чоловік повинен виплатити сину загиблого Сергія Захарова 800 тисяч рублів компенсації. Єфремова взяли під варту у залі суду.