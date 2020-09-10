8 сентября актеру Михаилу Ефремову вынесли приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Артиста признали виновным и дали 8 лет колонии общего режима. Теперь актер отреагировал на такой приговор и заметил, что актер Пашаев "подставил" его.

Михаилу Ефремову вынесли приговор после трех месяцев расследования. По решению суда он должен находиться в заключении в течение восьми лет. Ефремову зачислили в наказание время, проведенное под домашним арестом, – находиться в колонии ему теперь осталось 7 лет и 10,5 месяцев. Однако теперь актер признался, что адвокат Пашаев в начале следствия и сотрудничества обещал одно, а получилось совсем другое. Об этом говорится на сайте издания "МК".

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После первой ночи в СИЗО, куда Ефремова доставила после приговора, он дал комментарий российским журналистам. Актер признался, что не ожидал такого приговора и считает, что адвокат Эльман Пашаев подставил его.

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое. И мы с ним вроде бы не продолжали договор, я думал, придет другой адвокат, пришел снова он. И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить по почте, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно", – сказал Ефремов.

Артист не понимает, почему на судебное заседание пришел именно Пашаев, а не другой адвокат. Ефремов говорит, что доверяет только жене, но не может связаться с ней и узнать, что происходит и почему на заседании его представлял Пашаев. Адвокат сказал, что именно жена отправила его на суд.

Что известно о ДТП с Ефремовым?

8 июня 2020 года в центре Москвы произошло смертельное ДТП. По версии Пресненского суда, Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу дороги и столкнулся с автомобилем, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. От полученных травм водитель скончался в больнице на следующее утро. Сначала Ефремов признал свою вину, предлагал средства родственникам погибшего и даже хотел взять на опекунство его сына. Однако впоследствии его риторика резко изменилась. Долгое время актер не признавал вины и должен был находиться под домашним арестом до 22 января 2021 года.

8 сентября состоялось судебное заседание, в ходе которого Ефремову внесли приговор. Актера приговорили к 8 годам пребывания в колонии общего режима. Также мужчина должен выплатить сыну погибшего Сергея Захарова 800 тысяч рублей компенсации. Ефремова взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.