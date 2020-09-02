2020 рік стане для "95 кварталу" дуже плідним. Компанія запланувала зйомки одразу кількох комедій, серед яких – серіал "100 тисяч хвилин разом". Знімальний процес вже розпочався, про що представники "95 кварталу" оголосили у мережі, показавши перші кадри.

Інформацію про зйомки кіновиробники розмістили на офіційному сайті "95 кварталу". За їхніми словами, "100 тисяч хвилин разом" складатиметься з 16 серій, в яких розкриють непрості стосунки двох молодих людей. І, впевнені, у стрічці кожен зможе знайти фрагмент, який знайомий з власного досвіду.

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За сюжетом серіалу "100 тисяч хвилин разом", після 7 років шлюбу подружжя переживає непростий етап. Він – успішний пілот, вона – фітнес-тренер, якій не позичати впевненості у собі. Як і всі українці, пара на 69 днів закривається на самоізоляцію через карантин. І власний будинок в один момент стає немов поле війни для чоловіка і дружини. Чи пройдуть ці стосунки випробуванням самоізоляції – глядачі побачать невдовзі.

Це історія про нас усіх, про те, що ми пережили зовсім недавно. Думаю, глядачі будуть дивитися в дзеркало, дивлячись в екран телевізора або монітора, адже в цих героях точно впізнають себе,

– розповів актор і режисер Руслан Ханумак.



Зйомки серіалу "100 тисяч хвилин разом" / Фото Пресслужба

Цікаво, що спершу серіал хотіли назвати "Війна статей". Однак пандемія COVID-19 вплинула на сценарій і автори комедії "100 тисяч хвилин разом" вирішили яскраво висвітлити її на екрані.

Наш новий серіал – це абсолютно не скетчова історія, де обсміюють якісь побутові ситуації. Це більше філософський, у чомусь навіть серйозний роздум про різницю між статями і їх стосунки,

– додав один з авторів фільму Михайло Савін.

Знімальний процес почався на Київщині з приїзду швидкої медичної допомоги. Проте все було за сценарієм, адже серіал "100 тисяч хвилин разом" починається з того, що подружжя здає тести на коронавірус. Водночас фельдшер була абсолютно реальна, а зібрані аналізи таки протестували на COVID-19.



Зйомки нового комедійного серіалу "95 кварталу" / Фото Пресслужба

Головні ролі у серіалі виконали Руслан Ханумак і Дар’я Рибак.Актриса задля цієї ролі наважилась на зміну іміджу і вперше пофарбувала волосся.

Я навіть не сумнівалася, йти на такий експеримент чи ні. І до свого рудого кольору волосся вже потихеньку звикаю, – зізнається актриса.



Одна з головних героїнь серіалу Дар’я Рибак / Фото Пресслужба