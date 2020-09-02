2020 год станет для "95 квартала" очень плодотворным. Компания запланировала съемки сразу нескольких комедий, среди которых – сериал "100 тысяч минут вместе". Съемочный процесс уже начался, о чем представители "95 квартала" объявили в сети, показав первые кадры.

Информацию о съемках кинопроизводители разместили на официальном сайте "95 квартала". По их словам, "100 тысяч минут вместе" будет состоять из 16 серий, в которых раскроют непростые отношения двух молодых людей. И, уверены, в ленте каждый сможет найти фрагмент, который знаком не понаслышке.

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По сюжету сериала "100 тысяч минут вместе", после 7 лет брака супруги переживает непростой этап. Он – успешный пилот, она – фитнес-тренер, которой не занимать уверенности в себе. Как и все украинцы, пара на 69 дней закрывается на самоизоляцию из-за карантина. И собственный дом в один момент становится как поле войны для мужа и жены. Пройдут ли эти отношения испытание самоизоляцией – зрители увидят вскоре.

Это история о нас всех, о том, что мы пережили совсем недавно. Думаю, зрители будут смотреть в зеркало, глядя в экран телевизора или монитора, ведь в этих героях точно узнают себя,

– рассказал актер и режиссер Руслан Ханумак.



Съемки сериала "100 тысяч минут вместе" / Фото Пресс-служба

Интересно, что сначала сериал хотели назвать "Война полов". Однако пандемия COVID-19 повлияла на сценарий и авторы комедии "100 тысяч минут вместе" решили ярко осветить ее на экране.

Наш новый сериал – это совершенно не скетчевая история, где высмеевают какие-то бытовые ситуации. Это больше философские, в чем-то даже серьезные размышления о разнице между полами и их отношениях,

– добавил один из авторов фильма Михаил Савин.

Съемочный процесс начался в Киевской области с приезда скорой медицинской помощи. Однако все было по сценарию, ведь сериал "100 тысяч минут вместе" начинается с того, что супруги сдают тесты на коронавирус. В то же время фельдшер была абсолютно реальная, а собранные анализы таки протестировали на COVID-19.



Съемки нового комедийного сериала "95 квартала" / Фото Пресс-служба

Главные роли в сериале исполнили Руслан Ханумак и Дарья Рыбак. Актриса для этой роли решилась на смену имиджа и впервые покрасила волосы.

Я даже не сомневалась, идти на такой эксперимент или нет. И к своему рыжему цвету волос уже потихоньку привыкаю,

– признается актриса.



Одна из главных героинь сериала Дарья Рыбак / Фото Пресс-служба