9 жовтня в народному календарі відзначають день пам'яті святого євангеліста Івана Богослова, який прожив понад сотню років та ділився словом Божим разом зі своїми учнями.

В церкві Івана Богослова шанують як Божого мандрівника, який послідував за Христом на Голгофу. У народі йому моляться перед відправленням у довгу дорогу, оскільки вірять, що дороги зазвичай притягують нечисту силу.

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В церковному переказі йдеться, що Іван був молодшим братом апостола Якова, разом з яким був покликаний в учні самим Ісусом Христом. Саме йому Христос доручив турботу про матір Марію.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Іван.

Народні прикмети на 9 жовтня

– Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів настане зима.

– Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує неспекотний і дощовий липень.

– До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте суворої зими.

– Дощ зі снігом 9 жовтня – в січні буде три сильних відлиги.

– Після тривалого затишшя 9 жовтня починає дути сильний вітер – буде дощ або сніг.

– Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і найближчими днями.

– Відлетіли граки 9 жовтня – скоро випаде сніг.

– Яскраві зорі – погода буде приємною. Тьмяні зірки віщують дощ або сніг.

– Швидкий листопад – прикмета, що зима теж настане досить швидко.

– Йде дощ 9 жовтня – негода триватиме ще 2 тижні.

Що можна робити 9 жовтня

Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються. Вдалий день для відвідування перукаря. Цей день вважається позитивним для стрижки волосся. Процедура приверне енергію та потік грошей.

Що не можна робити 9 жовтня