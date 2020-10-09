9 жовтня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 жовтня в народному календарі відзначають день пам'яті святого євангеліста Івана Богослова, який прожив понад сотню років та ділився словом Божим разом зі своїми учнями.
В церкві Івана Богослова шанують як Божого мандрівника, який послідував за Христом на Голгофу. У народі йому моляться перед відправленням у довгу дорогу, оскільки вірять, що дороги зазвичай притягують нечисту силу.
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В церковному переказі йдеться, що Іван був молодшим братом апостола Якова, разом з яким був покликаний в учні самим Ісусом Христом. Саме йому Христос доручив турботу про матір Марію.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Іван.
Народні прикмети на 9 жовтня
– Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів настане зима.
– Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує неспекотний і дощовий липень.
– До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте суворої зими.
– Дощ зі снігом 9 жовтня – в січні буде три сильних відлиги.
– Після тривалого затишшя 9 жовтня починає дути сильний вітер – буде дощ або сніг.
– Протягом дня температура повітря практично не змінюється – такою вона залишиться і найближчими днями.
– Відлетіли граки 9 жовтня – скоро випаде сніг.
– Яскраві зорі – погода буде приємною. Тьмяні зірки віщують дощ або сніг.
– Швидкий листопад – прикмета, що зима теж настане досить швидко.
– Йде дощ 9 жовтня – негода триватиме ще 2 тижні.
Що можна робити 9 жовтня
- Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.
- Вдалий день для відвідування перукаря. Цей день вважається позитивним для стрижки волосся. Процедура приверне енергію та потік грошей.
Що не можна робити 9 жовтня
- Не можна в цей день залишати справи незавершеними.