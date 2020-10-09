9 октября в народном календаре отмечают день памяти святого евангелиста Иоанна Богослова, который прожил более ста лет и делился словом Божьим вместе со своими учениками.

В церкви Иоанна Богослова почитают как Божьего странника, последовавшего за Христом на Голгофу. В народе ему молятся перед отправлением в долгую дорогу, поскольку верят, что дороги обычно притягивают нечистую силу.

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В церковном предании говорится, что Иоанн был младшим братом апостола Иакова, вместе с которым был призван в ученики самим Иисусом Христом. Именно ему Христос поручил заботу о матери Марии.

Именины сегодня празднуют: Александр, Владимир, Иван.

Народные приметы на 9 октября

– Снег пошел 9 октября – через 40 дней наступит зима.

– Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежаркий и дождливый июль.

– До первого снега на деревьях осталось довольно много листьев – ждите суровой зимы.

– Дождь со снегом 9 октября – в январе будет три сильных оттепели.

– После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег.

– В течение дня температура воздуха практически не меняется – такой она останется и в ближайшие дни.

– Улетели грачи 9 октября – скоро выпадет снег.

– Яркие звезды – погода будет приятной. Тусклые звезды предвещают дождь или снег.

– Быстрый ноябрь – примета, что зима тоже наступит довольно быстро.

– Идет дождь 9 октября – непогода продлится еще 2 недели.

Что можно делать 9 октября

В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, потому что они не зачтутся. Удачный день для посещения парикмахера. Этот день считается положительным для стрижки волос. Процедура привлечет энергию и поток денег.

Что нельзя делать 9 октября