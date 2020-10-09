9 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 октября в народном календаре отмечают день памяти святого евангелиста Иоанна Богослова, который прожил более ста лет и делился словом Божьим вместе со своими учениками.
В церкви Иоанна Богослова почитают как Божьего странника, последовавшего за Христом на Голгофу. В народе ему молятся перед отправлением в долгую дорогу, поскольку верят, что дороги обычно притягивают нечистую силу.
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В церковном предании говорится, что Иоанн был младшим братом апостола Иакова, вместе с которым был призван в ученики самим Иисусом Христом. Именно ему Христос поручил заботу о матери Марии.
Именины сегодня празднуют: Александр, Владимир, Иван.
Народные приметы на 9 октября
– Снег пошел 9 октября – через 40 дней наступит зима.
– Солнечный и теплый день 9 октября предвещает нежаркий и дождливый июль.
– До первого снега на деревьях осталось довольно много листьев – ждите суровой зимы.
– Дождь со снегом 9 октября – в январе будет три сильных оттепели.
– После длительного затишья 9 октября начинает дуть сильный ветер – будет дождь или снег.
– В течение дня температура воздуха практически не меняется – такой она останется и в ближайшие дни.
– Улетели грачи 9 октября – скоро выпадет снег.
– Яркие звезды – погода будет приятной. Тусклые звезды предвещают дождь или снег.
– Быстрый ноябрь – примета, что зима тоже наступит довольно быстро.
– Идет дождь 9 октября – непогода продлится еще 2 недели.
Что можно делать 9 октября
- В этот день надо тайком делать добрые дела. Считается, что они вернутся человеку сторицей. Однако, не хвастайтесь, потому что они не зачтутся.
- Удачный день для посещения парикмахера. Этот день считается положительным для стрижки волос. Процедура привлечет энергию и поток денег.
Что нельзя делать 9 октября
- Нельзя в этот день оставлять дела незавершенными.