Суккот – це свято кущів у євреїв. Вважається одним з найголовніших свят єврейського народу. У 2020 році свято розпочинається в п’яницю увечері 2 жовтня і триватиме до вечора 9 жовтня.

Суккот святкується 15-го дня місяця Тішрей. Триває свято 7 днів. У дні Суккот, які називаються "Час нашої радості" євреї живуть і покритих гілками тимчасових помешканнях, які називаються сукка. У них прославляють Всевишнього всі 7 днів свята в пам’ять про поневіряння євреїв по Синайській пустелі. У такому житлі євреї їдять і п'ють, влаштовують бенкет, зустрічають гостей, танцюють і навіть сплять, пише 24 канал.

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Традиції святкування Суккот

У Суккот виконують особливий ритуал – "піднесення лулава". Лулавом називається так званий лист пальми, що входить в набір із чотирьох рослин. У євреїв заведено підіймати й благословляти всі чотири види рослин, кожен з яких символізує певний тип людей.

Етрог – рослина у якої є смак і запах – це євреї, що знають Тору й здійснюють добрі справи. Лист фінікової пальми, що дає плід солодкий, але без запаху – це євреї, що володіють знанням Тори, але не вчиняють добрих справ.

Мирт – рослина неїстівна, але приємно пахне – це євреї, від яких, як аромат, виходять добрі справи. Іва, у якої немає ні смаку, ні запаху – це євреї, які не знають Тору й не роблять добра.



Свято Суккот 2020

Втім Бог усіх з’єднав в один букет – один народ, щоб вони допомагали один одному й відповідали один за одного. Згідно із тлумаченням, кожна з рослин – певна частина людського тіла. Етрог – це серце, тонкий і прямий пальмовий лист – хребет, мирт з його овальними листочками – очі, а верба – вуста. Зібрані разом, вони складають людину, всім серцем віддану своєму Творцеві.

Після святкової вечірньої служби (Маарів) в синагозі євреї повертаються додому і глава сім'ї здійснює "Кідуш" (єврейський обряд освячення, вироблений над келихом вина). Господар вимовляє спеціальне благословення, у якому дякує Всевишньому за свято Суккот.

У перший вечір свята починають з благословення на хліб. Головними стравами, з яких неодмінно починають трапезу, вважаються хала (хліб), вино і мед. Суккот – свято збору врожаю, тому до святкового столу заведено подавати плоди нового врожаю і страви з них.



На святковому столі євреї подають плоди нового врожаю

У Суккот Тора наказує всім синам Ізраїля збиратися в Єрусалимі. Звідси в Ізраїлі пішла традиція в дні святкового тижня відвідувати Єрусалим, виїжджати на природу, в заповідники і парки.

У дні Холь ха-Моед в Суккот тисячі ізраїльських сімей в повному складі, з дітьми і батьками, виїжджають на природу, ходять в походи і на екскурсії по рідній країні. Після пішого походу заведено влаштовувати привал і ласувати привезеними з дому частуваннями. У багатьох парках, заповідниках та музеях влаштовуються особливі розважальні заходи для дітей.

Сьомий день Суккоту називається Хоша на Раббі (Велика хоша), який має свої особливі закони. Кожен день чоловіки читають благословення, тримаючи в руках Лула та етрог. У Ошана-Раба на небесах "закриваються" всі особисті справи, розпочаті в Рош га-Шана. У Сукот Всевишній судить не кожного окремо, а увесь світ в цілому, вирішуючи, скільки дощу випаде в цьому році, скільки плодів принесуть дерева, яким буде урожай.

Що цікаво, в Ізраїлі Суккот (так само як і інші паломницькі свята – Песах і Шавуот) святкується один день. Після першого святкового дня настають так звані святки: школяри і студенти не вчаться, а на підприємствах і в установах заведено або брати відпустку, або працювати половину дня.



2 жовтня євреї святкують Суккот

Що не можна робити в Суккот

Особливо строгими під час Суккота вважаються перший і сьомий день. Забороняється будь-яка фізична робота, лихослів'я, сварки і непорозуміння. У святкові дні не можна навіть подумки бажати зла іншим.