9 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
9 вересня в народному календарі вшановують пам'ять Преподобного Пімена Великого – християнського святого, шанованого в лику преподобних.
Для багатьох ченців преподобний Пімен був духовним наставником і керівником. Він суворо дотримувався посту і не приймав їжу тижнями.
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Преподобний говорив: "Людині необхідно дотримуватися трьох головних правил: боятися Бога, часто молитися і робити добро людям".
"Злоба ніколи не знищить злоби. Якщо хто тобі зробив зло, зроби йому добро, і твоє добро переможе його злобу", – казав Пімен Великий.
Він отримав найменування Великий – на знак великої покори та мудрості, скромності, правдивості і самовідданого служіння Богові.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Іван, Анфіса.
Народні прикмети на 9 вересня
– Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою.
– Якщо хмари з'являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними.
– Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною.
– Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно.
Що можна робити 9 вересня
- На Пімена дівчата робили особливі горобинові намиста, нанизуючи ягоди на червоні нитки. Це був своєрідний оберіг, який ще пришвидшував весілля чи народження дітей.
Що не можна робити 9 вересня
- Сьогодні в жодному разі нічого не можна піднімати з перехрестя.
- Не позичайте в цей день нікому гроші, адже їх повернуть вам нескоро.
- Не стійте цього дня довго на порозі, аби не накликати в дім біду.