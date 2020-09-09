9 вересня в народному календарі вшановують пам'ять Преподобного Пімена Великого – християнського святого, шанованого в лику преподобних.

Для багатьох ченців преподобний Пімен був духовним наставником і керівником. Він суворо дотримувався посту і не приймав їжу тижнями.

​Читайте також Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах

Преподобний говорив: "Людині необхідно дотримуватися трьох головних правил: боятися Бога, часто молитися і робити добро людям".

"Злоба ніколи не знищить злоби. Якщо хто тобі зробив зло, зроби йому добро, і твоє добро переможе його злобу", – казав Пімен Великий.

Він отримав найменування Великий – на знак великої покори та мудрості, скромності, правдивості і самовідданого служіння Богові.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Володимир, Іван, Анфіса.

Народні прикмети на 9 вересня

– Гроза 9 вересня вказує на те. що осінь буде теплою.

– Якщо хмари з'являються на небі грудками, то дощі будуть короткочасними.

– Якщо вродило багато горобини, то осінь буде мокрою, а зима холодною.

– Якщо багато жолудів на дубі, то взимку буде дуже морозно.

Що можна робити 9 вересня

На Пімена дівчата робили особливі горобинові намиста, нанизуючи ягоди на червоні нитки. Це був своєрідний оберіг, який ще пришвидшував весілля чи народження дітей.

Що не можна робити 9 вересня