9 сентября в народном календаре чтят память Преподобного Пимена Великого – христианского святого, почитаемого в лике преподобных.

Для многих монахов преподобный Пимен был духовным наставником и руководителем. Он строго соблюдал пост и не принимал пищу неделями.

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Преподобный говорил: "Человеку необходимо соблюдать три главных правила: бояться Бога, часто молиться и делать добро людям".

"Злоба никогда не уничтожит злобу. Если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое добро победит его злобу", – говорил Пимен Великий.

Он получил наименование Великий в знак великого повиновения и мудрости, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.

Именины сегодня празднуют: Александр, Владимир, Иван, Анфиса.

Народные приметы на 9 сентября

– Гроза 9 сентября указывает на то, что осень будет теплой.

– Если облака появляются на небе комьями, то дожди будут кратковременными.

– Если уродилось много рябины, то осень будет мокрой, а зима холодной.

– Если много желудей на дубе, то зимой будет очень морозно.

Что можно делать 9 сентября

На Пимена девушки делали особые рябиновые бусы, нанизывая ягоды на красные нитки. Это был своеобразный оберег, который еще ускорял свадьбу или рождение детей.

Что нельзя делать 9 сентября