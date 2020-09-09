9 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 сентября в народном календаре чтят память Преподобного Пимена Великого – христианского святого, почитаемого в лике преподобных.
Для многих монахов преподобный Пимен был духовным наставником и руководителем. Он строго соблюдал пост и не принимал пищу неделями.
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Преподобный говорил: "Человеку необходимо соблюдать три главных правила: бояться Бога, часто молиться и делать добро людям".
"Злоба никогда не уничтожит злобу. Если кто тебе сделал зло, сделай ему добро, и твое добро победит его злобу", – говорил Пимен Великий.
Он получил наименование Великий в знак великого повиновения и мудрости, скромности, правдивости и самоотверженного служения Богу.
Именины сегодня празднуют: Александр, Владимир, Иван, Анфиса.
Народные приметы на 9 сентября
– Гроза 9 сентября указывает на то, что осень будет теплой.
– Если облака появляются на небе комьями, то дожди будут кратковременными.
– Если уродилось много рябины, то осень будет мокрой, а зима холодной.
– Если много желудей на дубе, то зимой будет очень морозно.
Что можно делать 9 сентября
- На Пимена девушки делали особые рябиновые бусы, нанизывая ягоды на красные нитки. Это был своеобразный оберег, который еще ускорял свадьбу или рождение детей.
Что нельзя делать 9 сентября
- Сегодня ни в коем случае ничего нельзя поднимать с перекрестка.
- Не одалживайте в этот день никому деньги, ведь их вернут вам нескоро.
- Не стойте в этот день долго на пороге, чтобы не навлечь в дом беду.