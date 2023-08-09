Яке церковне свято 9 серпня – прикмети та заборони на цей день
9 серпня християни вшановують великомученика і цілителя Пантелеймона. У світі відзначають Міжнародний день корінних народів світу. Більше про цей день читайте далі.
9 серпня у церковному календарі – день пам'яті Великомученика і цілителя Пантелеймона. Він народився у Никодимії та навчався там у язичницькій школі. Згодом Пантелеймон вивчив лікарську справу та став допомагати людям безплатно.
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Пантелеймон охрестився та ще ревніше присвячував час на лікування та допомогу іншим. Він зцілював молитвами та рятував невиліковно хворих. За це його не злюбив імператор Максиміліан і наказав стратити. За переказами, під час тортур з його ран текло молоко.Іменини 9 серпня святкують Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Ксенія.
Що не можна робити сьогодні
- На Пантелеймона заборонено важко працювати, особливо на городі.
- Не можна лихословити та сваритися.
- У жодному разі не можна відмовляти в допомозі.
- Вважалось, що сьогодні не можна працювати з сіном.
Прикмети на 9 серпня
- Якщо птахи перестають співати, то скоро буде негода.
- Качки плескаються у воді й кричать – погода зіпсується.
- Курки та індички вилазять на сіно – буде тепла погода.
- Багато жолудів на дубі – до щедрого врожаю.
- Стрибають коники – чекайте тепла й сонця.
День в Україні та світі
Міжнародний день корінних народів світу. Це свято зініціювала Генасамблея ООН з метою згадувати та цінувати права й культуру корінних народів.
День пам'яті трагедії Нагасакі. Цього дня 1945 року США скинули на японське місто атомну бомбу – першу скинули трьома днями раніше на Хіросіму. У момент загинуло близько 70 тисяч людей та ще більше у наступні дні й тижні.