9 августа в церковном календаре – день памяти Великомученика и целителя Пантелеймона. Он родился в Никодимии и учился в языческой школе. Впоследствии Пантелеймон изучил врачебное дело и стал помогать людям бесплатно.

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Пантелеймон окрестился и еще более ревностно посвящал время на лечение и помощь другим. Он исцелял молитвами и спасал неизлечимо больных. За это его не взлюбил император Максимилиан и приказал казнить. По преданию, во время пыток из его ран текло молоко.

Именины 9 августа празднуют Анфиса, Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон, Ксения.

Что нельзя делать сегодня

На Пантелеймона запрещено тяжело работать, особенно в огороде.

Нельзя злословить и ссориться.

Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи.

Считалось, что сегодня нельзя работать с сеном.

Приметы на 9 августа

Если птицы перестают петь, то скоро будет ненастье.

Утки плещутся в воде и кричат – погода испортится.

Курицы и индейки вылезают на сено – будет теплая погода.

Многие желуди на дубе – к щедрому урожаю.

Прыгают кузнечики – ждите тепла и солнца.

День в Украине и мире

Международный день коренных народов мира. Этот праздник инициировала Генассамблея ООН с целью вспоминать и ценить права и культуру коренных народов.

День памяти трагедии Нагасаки. В этот день 1945 года США сбросили на японский город атомную бомбу – первую сбросили тремя днями раньше на Хиросиму. В данный момент погибли около 70 тысяч человек и еще больше в последующие дни и недели.