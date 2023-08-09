9 серпня у церковному календарі – день пам'яті Великомученика і цілителя Пантелеймона. Він народився у Никодимії та навчався там у язичницькій школі. Згодом Пантелеймон вивчив лікарську справу та став допомагати людям безплатно.

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Пантелеймон охрестився та ще ревніше присвячував час на лікування та допомогу іншим. Він зцілював молитвами та рятував невиліковно хворих. За це його не злюбив імператор Максиміліан і наказав стратити. За переказами, під час тортур з його ран текло молоко.

Іменини 9 серпня святкують Анфіса, Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Ксенія.

Що не можна робити сьогодні

На Пантелеймона заборонено важко працювати, особливо на городі.

Не можна лихословити та сваритися.

У жодному разі не можна відмовляти в допомозі.

Вважалось, що сьогодні не можна працювати з сіном.

Прикмети на 9 серпня

Якщо птахи перестають співати, то скоро буде негода.

Качки плескаються у воді й кричать – погода зіпсується.

Курки та індички вилазять на сіно – буде тепла погода.

Багато жолудів на дубі – до щедрого врожаю.

Стрибають коники – чекайте тепла й сонця.

День в Україні та світі

Міжнародний день корінних народів світу. Це свято зініціювала Генасамблея ООН з метою згадувати та цінувати права й культуру корінних народів.

День пам'яті трагедії Нагасакі. Цього дня 1945 року США скинули на японське місто атомну бомбу – першу скинули трьома днями раніше на Хіросіму. У момент загинуло близько 70 тисяч людей та ще більше у наступні дні й тижні.