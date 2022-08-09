Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

9 серпня день Ангела відзначає Пантелеймон, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

  • Міжнародний день корінних народів світу;
  • Всесвітній день книголюбів;
  • День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі;
  • У 1173 році почалося будівництво Пізанської вежі;
  • У 1483 році відкрили Сикстинську капелу.

Свято в церковному календарі

9 серпня вшановується пам'ять великомученика Пантелеймона. Народився він у Нікомедії (сьогодні місто Ізміт, Туреччина, – 24 канал). Пантелеймон був дуже мудрим лікарем. Віра в Господа не лише допомагала йому лікувати людей, але й зцілювати їх.

Святий Пантелеймон відвідував людей, які перебували в ув'язненні та лікував їх рани та різні недуги. Через людську заздрість та сповідування християнської віри він поніс мучинецьку смерть. У православній церкві Пантелеймон шанується як покровитель воїнів.

Прикмети 9 серпня

  • Завиваються качани капусти – осінь буде холодною.
  • Коники стрибають і стрекочуть – до сухої та ясної погоди

Що не можна робити 9 серпня

  • Сьогодні не можна навантажувати себе зайвою роботою
  • Не можна в цей день проходити повз чужу біду.
  • Не рекомендовано в цей день займатися фізичною працею.