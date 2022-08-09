Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

9 серпня день Ангела відзначає Пантелеймон, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

Міжнародний день корінних народів світу;

Всесвітній день книголюбів;

День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі;

У 1173 році почалося будівництво Пізанської вежі;

У 1483 році відкрили Сикстинську капелу.

Свято в церковному календарі

9 серпня вшановується пам'ять великомученика Пантелеймона. Народився він у Нікомедії (сьогодні місто Ізміт, Туреччина, – 24 канал). Пантелеймон був дуже мудрим лікарем. Віра в Господа не лише допомагала йому лікувати людей, але й зцілювати їх.

Святий Пантелеймон відвідував людей, які перебували в ув'язненні та лікував їх рани та різні недуги. Через людську заздрість та сповідування християнської віри він поніс мучинецьку смерть. У православній церкві Пантелеймон шанується як покровитель воїнів.

Прикмети 9 серпня

Завиваються качани капусти – осінь буде холодною.

Коники стрибають і стрекочуть – до сухої та ясної погоди

Що не можна робити 9 серпня