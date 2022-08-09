Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
9 серпня день Ангела відзначає Пантелеймон, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Цей день в Україні та світі
- Міжнародний день корінних народів світу;
- Всесвітній день книголюбів;
- День пам'яті жертв атомного бомбардування Нагасакі;
- У 1173 році почалося будівництво Пізанської вежі;
- У 1483 році відкрили Сикстинську капелу.
Свято в церковному календарі
9 серпня вшановується пам'ять великомученика Пантелеймона. Народився він у Нікомедії (сьогодні місто Ізміт, Туреччина, – 24 канал). Пантелеймон був дуже мудрим лікарем. Віра в Господа не лише допомагала йому лікувати людей, але й зцілювати їх.
Святий Пантелеймон відвідував людей, які перебували в ув'язненні та лікував їх рани та різні недуги. Через людську заздрість та сповідування християнської віри він поніс мучинецьку смерть. У православній церкві Пантелеймон шанується як покровитель воїнів.
Прикмети 9 серпня
- Завиваються качани капусти – осінь буде холодною.
- Коники стрибають і стрекочуть – до сухої та ясної погоди
Що не можна робити 9 серпня
- Сьогодні не можна навантажувати себе зайвою роботою
- Не можна в цей день проходити повз чужу біду.
- Не рекомендовано в цей день займатися фізичною працею.