Именины: кто в этот день празднует день Ангела

9 августа день Ангела отмечает Пантелеймон, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .

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Этот день в Украине и мире

Международный день коренных народов мира;

Всемирный день книголюбов;

День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки;

В 1173 году началось строительство Пизанской башни;

В 1483 году открыли Сикстинскую капеллу.

Праздник в церковном календаре

9 августа почитается память великомученика Пантелеймона. Родился он в Никомедии (сегодня город Измит, Турция – 24 канал). Пантелеймон был очень мудрым врачом. Вера в Господа не только помогала ему лечить людей, но и исцелять их.

Святой Пантелеймон посещал людей, находившихся в заключении и лечивших их раны и различные недуги. Через человеческую зависть и исповедание христианской веры он унес мучинецкую смерть. В православной церкви Пантелеймон почитается как покровитель воинов.

Приметы 9 августа

Вьются кочаны капусты – осень будет холодной.

Лошади прыгают и стрекочут – до сухой и ясной погоды

Что нельзя делать 9 августа