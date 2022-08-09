Именины: кто в этот день празднует день Ангела
9 августа день Ангела отмечает Пантелеймон, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .
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Этот день в Украине и мире
- Международный день коренных народов мира;
- Всемирный день книголюбов;
- День памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки;
- В 1173 году началось строительство Пизанской башни;
- В 1483 году открыли Сикстинскую капеллу.
Праздник в церковном календаре
9 августа почитается память великомученика Пантелеймона. Родился он в Никомедии (сегодня город Измит, Турция – 24 канал). Пантелеймон был очень мудрым врачом. Вера в Господа не только помогала ему лечить людей, но и исцелять их.
Святой Пантелеймон посещал людей, находившихся в заключении и лечивших их раны и различные недуги. Через человеческую зависть и исповедание христианской веры он унес мучинецкую смерть. В православной церкви Пантелеймон почитается как покровитель воинов.
Приметы 9 августа
- Вьются кочаны капусты – осень будет холодной.
- Лошади прыгают и стрекочут – до сухой и ясной погоды
Что нельзя делать 9 августа
- Сегодня нельзя нагружать себя излишней работой
- Нельзя в этот день проходить мимо чужой беды.
- Не рекомендуется в этот день заниматься физическим трудом.